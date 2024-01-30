В Европе избегают вопроса о целесообразности использования финансовых рычагов, чтобы заставить Россию возместить убытки Украине.

Евросоюз, в отличие от США, крайне неохотно применяет силу своих санкций и использует всю экономическую мощь против компаний-нарушителей ограничений в третьих странах. Такая же "аллергия" на использование силы касается и золотовалютных резервов России, более 200 миллиардов евро из которых заблокированы в юрисдикциях ЕС, пишет Financial Times.

"Можно спорить о целесообразности конфискации этих активов для финансирования восстановления Украины. Но большая часть политической системы ЕС настаивает на том, чтобы вывести этот вопрос вообще за пределы легитимных вариантов, используя наиболее консервативный правовой анализ и отвлекая политическое внимание на то, стоит ли облагать налогом сверхприбыли от управления российскими государственными активами, полученной учреждениями ЕС", – говорится в статье.

Отмечается, что результатом является избегание настоящего вопроса об экономической силе: в интересах ли Европы использовать свои финансовые рычаги, чтобы заставить Россию возместить убытки Украине.

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"Многие другие подобные вопросы активно обсуждались бы блоком, ментально и политически приспособленным к полноценной политике экономической безопасности. Помимо экстерриториальности и принудительных экономических инструментов, такой ЕС рассматривал бы макроэкономику как инструмент власти", – считают авторы.

По их словам, ЕС может перейти от структурных излишков экспорта, вызывающих зависимость, к более крупным внутренним инвестициям. Также нужно теснее связать обсуждение бюджетных правил с необходимостью увеличения расходов на безопасность.

"Готовность обладать экономической силой: это неудобные слова, учитывая историю Европы, но, тем не менее, необходимые. Если это будет сделано, не забывая о многосторонних идеалах Европы, это будет хорошо и для мира", – говорится в публикации.

Конфискация активов РФ

Ранее УНИАН писал, что ЕС опасается конфисковать активы российского Центробанка для передачи Украине. Конфискации капитала российских активов не произойдет, потому что между странами-членами ЕС нет соглашения по этому поводу.

В то же время 22 января 2024 года главы МИД стран Евросоюза дали свое политическое благословение на введение налога на непредвиденную прибыль от замороженных российских активов.

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