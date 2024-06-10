Составление карты химических характеристик древесины может помочь таким компаниям, как IKEA, предотвратить нелегальные поставки древесины.

Ученые пытаются предотвратить попадание санкционной российской древесины в Европу. Для этого составили карту уникальных химических отпечатков деревьев.

Издание The Wall Street Journal пишет, что цель проекта - использовать научные данные в борьбе компаний и правительств за предотвращение проникновения нелегальной древесины в цепочки поставок древесины - сложные, трудно контролируемые сети лесозаготовительных компаний, лесопилок, производителей и торговцев древесиной.

Работа над базой данных древесины продолжается, но мебельный гигант IKEA уже использовал ее для проверки поставщиков на наличие санкционной древесин. Бельгийские власти также использовали ее для изъятия более 260 тонн нелегально поставляемой из РФ древесины.

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Если проект расширят, то он может оказать влияние на поставки ряд других сельскохозяйственных товаров, таких как хлопок и какао, которые были связаны с нарушениями экологии и прав человека.

Отслеживание нелегальной древесины

Обеспечение соблюдения санкций в отношении российской и белорусской древесины представляет собой сложную задачу для стран-членов ЕС, поскольку импортируемая древесина может проходить через несколько стран и смешиваться с древесиной из других источников до прибытия в блок.

Чтобы остановить нелегальную древесину, таможенные агенты и корпоративные аудиторы в первую очередь ищут несоответствия или другие "красные флажки" в сопровождающих бумагах. Некоторые компании и независимые органы по сертификации также посещают поставщиков на месте, но это дорого.

Отмечается, что после того, как дерево покинуло лес, очень сложно отследить его путь, а поставщики древесины и торговцы в странах-посредниках нашли способ обходить санкции против России, реэкспортируя российскую древесину.

Компании в ЕС должны принимать меры для того, чтобы в цепочках поставок не было санкционной древесины.

Проект военного времени

Несмотря на то, что коммерческие лаборатории уже много лет предлагают криминалистическую экспертизу древесины и других товаров, протоколы отбора проб и тестирования часто не соответствуют друг другу, а обработка данных является рудиментарной, говорит Виктор Деклерк, руководитель научного отдела World Forest ID.

В настоящее время World Forest ID использует два теста для определения химического состава образцов древесины. Один из них измеряет соотношение стабильных изотопов, которое меняется в зависимости от таких факторов, как осадки или температура. Другой тест измеряет содержание микроэлементов, таких как магний и медь, которые зависят от почвы, на которой растут деревья.

Таким образом, модель World Forest ID выявляет ложные заявления о происхождении в 40-60 % случаев.

Проект планируют в дальнейшем расширять - уже тестирутеся такой подход к сое и какао.

Санкции против России - как Москва пытается обойти ограничения

Одними из самых болезненых ограничений стали санкции в отношении нефти. Россия пытается обойти их различными способами, в том числе смешивая свое "черное золото" с нефтью изх других стран в портах.

Кроме того, издание Bloomberg описало новую российскую схему торговли нефтью. Так, российский танкер "Приморье", который находится под санкциями США, тайно перегрузил нефть на другое судно - Ocean Hermana.

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