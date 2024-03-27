Продукцию выдают за казахстанскую, используя фальшивые документы.

Белорусскую подсанкционную древесину экспортируют в Евросоюз под видом казахстанской. Товар направляют через Польшу. Для этого используются поддельные документы. Об этом говорится в расследовании проекта Радио Свобода "Схемы", к которому присоединились журналисты "Белорусского расследовательского центра", и польского издания Gazeta Wyborcza.

Отмечается, что в марте 2022 года ЕС ввел санкции в отношении белорусской древесины. После этого, в течение 2022-2023 годов, особенно заметно увеличились объемы импорта древесины из Казахстана – на рекордные почти 126 миллионов евро. Большинство поставок – в Польшу. Импорт древесины из Казахстана в Польшу в прошлом году вырос почти в пять раз – с 14 млн евро до почти 68 млн.

Журналисты считают, что это может свидетельствовать об обходе санкций со стороны России и Беларуси. Для этого используются фальшивые документы. СМИ приводит в пример контракт на почти миллион евро между казахстанской компанией Nurr-electro и получателем – польской PLRBL, а также данные по спецификации товара и таможенные декларации.

Видео дня

Юрист Nurr-electro, ознакомившись с документом, заявил, что подписи и оттиски печатей сфальсифицированы. По его словам, компания не имела указанного соглашения. Опрошенные изданием независимые эксперты по графическому дизайну подтвердили, что оттиски печатей и подписи компании, а также оттиск печати Министерства финансов Казахстана разместили на документе с помощью фоторедактора.

"Все это может свидетельствовать о том, что товар из Казахстана не вывозили. Эту версию подтверждает и тот факт, что журналисты не нашли такой поставки в базе экспорта Казахстана", – говорится в статье.

Перевозчик, который доставлял товар, отметил, что его везли не из Казахстана, а из Беларуси.

Как сообщают журналисты, единственный владелец польской компании-покупателя PLRBL Олег Янович отказался отвечать на вопросы. В то же время отгрузка древесины происходила со склада белорусского предприятия, владельцем которого также является Янович.

Журналисты направили запросы в соответствующие польские структуры. В польском МИДе ответили, что вопрос обхода санкций не находится в их компетенции. В Таможенной службе отметили, что не имеют физической возможности проверять все декларации. Из Министерства внутренних дел Польши пришел ответ, что по изложенным фактам началась проверка, но от более детальных комментариев воздержались.

Польша торгует с РФ и Беларусью

Польша наращивает торговлю агропродукцией с РФ и Беларусью. Импорт аграрной продукции из России в Польшу превысил уровень 2021 года, достигнув 117 млн долларов. Импорт зерновых и масличных вырос более чем в два раза. Похожая ситуация сложилась и в торговле поляков с Беларусью.

К тому же Польша аномально нарастила экспорт в Беларусь. В 2023 году поставки товаров составили 2,9 млрд долл. После незначительного проседания в начале 2022 года, польский экспорт на белорусский рынок постепенно рос и дошел до рекорда, по меньшей мере, с 2000 года.

Вас также могут заинтересовать новости: