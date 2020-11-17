По уровню личной свободы Украина заняла 85-е место / Скриншот

В мировом рейтинге процветания Украина оказалась на 92-м месте из 164.

Читайте такжеИсследование показало, что почти 60% украинцев имеют избыточный вес, а 24,8% - ожирениеОб этом свидетельствуют данные исследования Legatum Institute.

По уровню личной свободы Украина заняла 85-е место, безопасность – 144-е, правительственное управление – 73-е место, социальный капитал – 147-е, инвестиционная среда – 119-е, условия на предприятиях – 74-е, доступ к рынку и инфраструктура – 77-е, качество экономики – 91-е, условия жизни – 69-е, здоровье – 115-е, уровень образования – 38-е, окружающая среда – 110-е место.

В пятерку лидеров по уровню благополучия попали Дания, Норвегия, Швейцария, Швеция и Финляндия. Северная Америка и Западная Европа являются самыми процветающими регионами. На последнее место попал Южный Судан.

Украина в рейтинге процветания

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Автор: УНИАН