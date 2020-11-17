В мировом рейтинге процветания Украина оказалась на 92-м месте из 164.
Читайте такжеИсследование показало, что почти 60% украинцев имеют избыточный вес, а 24,8% - ожирениеОб этом свидетельствуют данные исследования Legatum Institute.
По уровню личной свободы Украина заняла 85-е место, безопасность – 144-е, правительственное управление – 73-е место, социальный капитал – 147-е, инвестиционная среда – 119-е, условия на предприятиях – 74-е, доступ к рынку и инфраструктура – 77-е, качество экономики – 91-е, условия жизни – 69-е, здоровье – 115-е, уровень образования – 38-е, окружающая среда – 110-е место.
В пятерку лидеров по уровню благополучия попали Дания, Норвегия, Швейцария, Швеция и Финляндия. Северная Америка и Западная Европа являются самыми процветающими регионами. На последнее место попал Южный Судан.
Украина в рейтинге процветания
- В 2015 году Украина оказалась на 70-м месте по уровню процветания.
- В 2017 заняла 64-е место по уровню жизни среди 128 стран мира, войдя в группу стран с социальным развитием выше среднего.
- А в 2018 году по уровню жизни Украина находилась между Кубой и Македонией.
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