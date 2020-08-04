По делу экс-главы «Укравтодора» Новака задержали польского предпринимателя

Задержанный представляет компанию, которая пыталась получить контракт на строительство дороги в Украине.

В Польше задержан предприниматель, являющийся фигурантом по делу экс-главы «Укравтодора» Славомира Новака.

Об этом сообщает «Польское радио».

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Информацию о задержании польского предпринимателя подтвердила пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшиняж.

По ее словам, задержанный Александер Д. представляет польскую компанию, которая хотела получить контракт на строительство и ремонт автодороги в Украине. Ему собираются предъявить обвинение в том, что он пообещал крупную взятку Славомиру Новаку.

Хронология событий

30 июля 2020 НАБУ и САП сообщили о подозрении шестому подозреваемому в рамках расследования в отношении экс-руководителя "Укравтодора" Славомира Новака.

21 июля, в прокуратуре Варшавы выдвинули обвинения Новаку. Его подозревают в вымогательстве и получении имущественных и личных выгод.

20 июля польские правоохранители заявили о задержании в Польше Новака, а также бывшего командира спецподразделения JW GROM Дариуша С. и предпринимателя из Гданьска Яцека П.

Ранее уведомление о подозрении было вручено пяти лицам. Речь идет о и.о. председателя «Укравтодора», двух гражданах Польши, иностранном гражданине - представителе одной из компаний-участниц тендеров «Укравтодора», а также о бывшей советнице и.о. председателя «Укравтодора», гражданке Украины.

В сентябре 2019 года Кабинет министров уволил Новака с должности руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"). Он возглавлял компанию в течение трех лет.

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