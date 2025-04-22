Оксана Жолнович отметила, что Украина имеет внутренние возможности для решения проблемы дефицита на рынке труда.

В Украине наблюдается дефицит рабочих рук на рынке труда. Привлечение мигрантов для решения этой проблемы второстепенно, ведь сначала нужно думать о возвращении украинцев из-за границы и переквалификации имеющихся работников.

"Относительно иностранных мигрантов надо понимать, что иммиграционная политика требует времени, знаний и финансов. Не получится построить успешный иммиграционный кейс без этого. Ведь иммигранты, которые приехали в страну, не знают ее языка, законов, не имеют работы и жилья, - это существенная дополнительная нагрузка на бюджет и ресурсы страны. Поэтому эффективнее привлекать на рынок труда тех украинцев, которые сегодня в него еще не вовлечены", - рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью изданию "Обозреватель".

При этом она указала, что в Украине работает только 16% людей с инвалидностью, в то время как в Европе такой показатель достигает 50%, а также женщин работает лишь 47% по сравнению с мужчинами, которые привлечены к работе на уровне 67%.

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"Мы еще имеем внутреннее пространство для привлечения людей к рынку труда. Поэтому, на мой взгляд, необходимость привлечения большого количества иностранцев для работы в Украине несколько преувеличена", - считает Жолнович.

В то же время она напомнила, что по состоянию на конец 2024 года за рубежом остается 5,2 млн украинских вынужденных переселенцев, а п"о расчетам Центра экономических стратегий, после окончания войны за рубежом останется 1,7 млн украинцев при оптимистическом сценарии, 2,3 млн - при среднем и 2,7 млн - при пессимистическом.

"Мы постоянно находимся в диалоге с представителями тех стран, которые предоставили убежище нашим гражданам, относительно возвращения украинцев домой и возможных реинтеграционных выплат, которые помогут наладить жизнь в Украине после возвращения. Однако сейчас невозможно делать акцент на массовом возвращении украинцев домой, ведь активная фаза войны продолжается, обстрелов мирных городов становится больше. В то же время правительство работает над тем, чтобы Украина стала страной, в которой хочется жить, работать и воспитывать детей, и надеемся, что благодаря этому не менее 3,5 млн украинцев захотят вернуться домой", - подытожила глава ведомства.

Украинские беженцы в Европе

Украинские беженцы могут остаться в Европе навсегда. Согласно недавнему исследованию украинского Центра экономической стратегии, лишь 43% беженцев из Украины по всему миру планируют вернуться, а два года назад речь шла о 74%.

По данным Евростата, благодаря украинским беженцам показатель безработицы в Польше и Чехии снизился до 2,6%, достигнув исторического минимума. В Германии безработица составляет 3%, тогда как самый высокий показатель среди стран Еврозоны зафиксирован в Испании - 10%. В Швеции этот уровень достигает 8,9%, а в Греции и Финляндии одинаково - 8,7%.

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