В Украине стало меньше безработных - Минэкономики

В июле статус безработного получили 68 тысяч украинцев, что на 7 тысяч человек меньше, чем месяцем ранее.

Количество новых зарегистрированных безработных украинцев в июле продолжило сокращаться и составило 68 тысяч человек, что на 7 тысяч человек меньше, чем месяцем ранее.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"В последнее время рост числа зарегистрированных безработных приостановился. Так, в апреле статус безработного получили 149 тысяч человек, в мае их количество составляло 97 тысяч человек, в июне - 75 тысяч человек, в июле - 68 тысяч", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за период карантина, с 12 марта по 31 июля, статус безработного получили более 395 тыс. украинцев. При этом за период карантина трудоустроено 222 тысячи человек, из которых 46% – в сельском хозяйстве, 14% – в перерабатывающей промышленности, 13% – в сфере торговли.

Также сообщается, что за помощью по программе частичной безработицы по состоянию на 3 августа работодатели подали 215,7 тысячи пакетов документов, из которых более 188 тыс. подали физлица-предприниматели.

Через центры занятости осуществлены выплаты для более 357 тысяч человек, в том числе для 174,5 тысячи физлиц-предпринимателей. Отмечается, что программой уже профинансировано 1,829 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины прогнозировал пик уровня безработицы в стране во втором квартале – до 11,5%, после чего во втором полугодии этот показатель пойдет на спад и в целом по итогам года будет выше прошлогоднего, но ниже 10%.

Кабмин увеличил бюджет Фонда соцстрахования на случай безработицы на 6 миллиардов гривень. Из них 4,7 миллиарда гривень будут направлены на выплаты по частичной безработице.

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