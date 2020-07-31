Нацбанк ухудшил прогноз уровня безработицы в Украине
Национальный банк Украины ожидает, что уровень безработицы в 2020 году достигнет 10%, а не 9,5%, которые НБУ прогнозировал в апреле.
Об этом регулятор сообщил в своем инфляционному отчете за июль.
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"Ослабление карантина уже в мае привело к более быстрому восстановлению предложения рабочей силы, которая в июне по еженедельными данными количества резюме вернулась на докарантинний уровень.
Интерес к поиску работы восстановился не только на внутреннем рынке труда, но и за рубежом, чему способствовало частичное открытие государственных границ на выезд с целью трудоустройства", - говорится в сообщении.
На 2021 рок НБУ прогнозирует процент безработицы на уровне 9% (вместо 8,6% в предыдущем прогнозе), на 2022 - 8,8% (8,6% ранее).
Хронология событий
- С момента объявления общенационального карантина по противодействию коронавируса в Украине количество официально зарегистрированных безработных превысило 500 тысяч человек. Кабинет министров представил программу по созданию 500 тысяч новых рабочих мест.
- По состоянию на 11 июня 2020 года количество зарегистрированных безработных в Украине превысило 514 тысяч человек.
- Национальный банк Украины прогнозировал пик уровня безработицы в стране во втором квартале – до 11,5%, после чего во втором полугодии этот показатель пойдет на спад и в целом по итогам года будет выше прошлогоднего, но ниже 10%.
- Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства по итогам года прогнозировало рост безработицы в Украине до 9,4%.
- По состоянию на 10 июля 2020 года в центрах занятости были зарегистрированы 512 тысяч человек, которые искали работу.
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