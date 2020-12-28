Сегодня в электронной форме можно зарегистрировать только новорожденных и детей до 14 лет.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение о запуске экспериментального проекта по регистрации места проживания в электронной форме для лиц старше 14 лет.

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Как отметил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков, услуга по постановке и снятию с места регистрации пользуется большим спросом у населения, но сегодня в электронной форме можно зарегистрировать только новорожденных и детей до 14 лет.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, эта услуга является самой популярной среди украинцев.

"Это постановление – один их очередных шагов реального упрощения взаимодействия каждого гражданина и государства. В этом постановлении прописаны поручения, сроки, необходимые шаги, чтобы уже в течение следующего года эта услуга максимально упростилась и стала электронной, а каждый человек мог ею воспользоваться абсолютно свободно", - сказал он.

Напомним, правительство определило диджитализацию страны как одну из основных задач своей работы, ключевую роль отведя портала "Дия" как платформе взаимодействия гражданина и государственных органов власти.

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Автор: Дмитрий Шварц