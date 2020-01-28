Украина выполнила домашнее задание для получения "промышленного безвиза" - Гончарук

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, наша страна теперь ожидает предварительную оценочную миссию ЕС.

Украина выполнила все необходимые условия для заключения Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА), о так называемом "промышленном безвизе".

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на встрече с Высоким представителем ЕС по внешним делам и политике безопасности Жозепом Боррелем во время своего визита в Брюссель, передает пресс-служба Кабинета министров.

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"Украина в полном объеме выполнила домашнее задание для начала переговоров по "промышленному безвизу". Последним был закон об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора. Парламент принял его еще в декабре (прошлого года - УНИАН), а 26 марта он вступит в силу. Мы рассчитываем, что ЕС в ближайшее время направит в Украину предварительную оценочную миссию для оценки готовности инфраструктуры и законодательства Украины к началу переговоров и последующего подписания Соглашения АСАА", - цитирует премьера его пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2019 года премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина через пять лет хочет максимально приблизиться к членству в Европейском Союзе.

Украина надеется на особый формат партнерства в рамках инициативы Европейского Союза "Восточное партнерство", а также заинтересована в заключении АСАА - соглашения о так называемом "промышленном безвизе", который станет значительным шагом на евроинтеграционном пути.