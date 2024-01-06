Китайские компании, продолжающие торговать с российскими импортерами, рискуют подвергнуться санкциям со стороны США.

Китайские поставки в Россию важного класса современных станков выросли в десять раз с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину, а производители этой страны теперь доминируют в торговле высокоточными устройствами с числовым программным управлением, жизненно важными для российской военной промышленности, пишет Financial Times.

Отмечается, что стремительный рост поставок станков, которые позволяют чрезвычайно точно фрезеровать металл, вызывает большое беспокойство у союзников Украины.

Журналисты ссылаются на российскую таможенную отчетность, которая показывает, что в июле китайские производители отгрузили таких инструментов на сумму $68 млн по сравнению с $6,5 млн в феврале 2022 года.

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"Китай и Россия имеют одинаковый политический интерес, который заключается в том, чтобы бросить вызов и противостоять США. Дело в том, что Россия была отрезана от импорта европейской техники, и у нее нет другого выбора, кроме как полагаться на Китай", – отметил доцент сингапурской Школы международных исследований Майкл Раска.

Указано, что российский импорт станков из ЕС резко сократился из-за ужесточения санкций. Таможенные декларации показывают, что устройства китайского происхождения составляли 57% российского импорта по стоимости в июле, тогда как до войны этот показатель был на уровне 12%. Москва также продолжает импортировать значительные объемы таких инструментов, изготовленных на Тайване и в Южной Корее.

По словам автора статьи, Китайские компании, продолжающие торговать с российскими импортерами, рискуют подвергнуться действиям со стороны США, которые могут поставить под угрозу их способность торговать на других рынках.

В то же время Пекин настаивает на том, что не поставляет летальное оружие в Москву и отрицает поддержку военных усилий своего соседа, но также отвергает применение санкций. Однако годовой товарооборот между двумя странами достиг "исторического максимума" - почти 200 миллиардов долларов.

"Анализ института развивающихся экономик Банка Финляндии свидетельствует, что средняя цена для России на корзину китайских товаров, которые могли бы поддержать ее военные усилия, выросла на 78% с 2021 по 2023 год. Цена китайского экспорта тех же товаров в другие страны выросла лишь на 12%", - пишет издание.

По данным аналитика вашингтонской организации по анализу конфликтов C4ADS Аллена Маггарда, станки с ЧПУ могут " быстро изготавливать сложные компоненты из металла и других жестких материалов с постоянной степенью точности и аккуратности. Эти качества делают их особенно ценными для оборонного производства.

"Непонятно, как Россия использует импортированные ею китайские станки с ЧПУ. Маггард сказал, что, по его мнению, российские оборонные заводы лишь "начинают использовать китайские станки с ЧПУ. Изображенные на фото станки по – прежнему являются европейскими, тайваньскими, корейскими или японскими поставщиками", - говорится в публикации.

Так, аналитик исследовательской и правозащитной организации "Совет экономической безопасности" Украины Елена Юрченко указала, что было бы "почти невозможно" использовать китайский станок с ЧПУ на заводе, который построил свои производственные процессы на инструменте другого производителя с другими характеристиками.

Обеспечение РФ технологиями

Ранее УНИАН писал, что с февраля 2022 года Россия в значительной степени продолжала получать технологии, необходимые для поддержки экономики. После того, как экспортные ограничения и корпоративные запреты первоначально привели к сбоям в торговле, российские поставщики обнаружили лазейки и культивировали обходные пути.

Также РФ использует средства радиоэлектронной борьбы против Украины, в которых есть технологии британских компаний.

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