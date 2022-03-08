Предприятиям будут созданы надлежащие условия для работы на новом месте и возможности трудоустройства людей.

КМУ расширяет программу эвакуации предприятий из зоны боевых действий на запад Украины.

Об этом в своем Телеграм-канале написал председатель финансового комитета Даниил Гетманцев.

Предприятиям будут созданы надлежащие условия для работы на новом месте и возможности трудоустройства людей.

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Кроме того, Даниил Гетманцев отметил, что сейчас банковская система работает стабильно, а, значит, если вам отказывают в безналичном расчете, это противозаконно. О фактах нарушения порядка проведения расчетов можно сообщить: @pos_terminals_bot.

По состоянию на сегодняшний день отработано уже более 70 обращений потребителей к субъектам хозяйствования. Больше всего обращений от граждан в Харьковской и Донецкой областях.

"Конечно, мы понимаем все обстоятельства, но просим всех выполнять закон от соблюдения которого зависит жизнь человека" - пишет Даниил Гетманцев.