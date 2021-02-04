Запрет на проведение документальных проверок физлиц-предпринимателей остается неизменным.

Кабинет министров Украины сократил сроки действия моратория на проведение некоторых видов налоговых проверок. Соответсвующее постановление правительство утвердило на заседании 3 февраля.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Согласно сообщению, решением правительства предоставляется разрешение на проведение проверок, в частности, временно остановленных и незавершенных документальных и фактических проверок, которые были начаты на дату введения моратория; документальных проверок по соблюдению предельных сроков поступления товаров по импортным операциям или валютной выручки по экспортным операциям; внеплановых документальных проверок, необходимость проведения которых возникла по результатам рассмотрения жалоб на действия или бездействие контролирующих органов относительно неправомерного начисления денежных обязательств налогоплательщиков и т.д.

В свою очередь, запрет на проведение документальных проверок физлиц-предпринимателей остается неизменным.

«Мораторий на выполнение государством контрольной функции в налоговой сфере был оправдан в начале карантинных мероприятий COVID-19, когда бизнес был почти остановлен в связи с жестким карантином. Но с каждым днем отсутствие контроля за уплатой налогов со стороны государства становится все более деструктивным не только для бюджета, но и для бизнеса, который работает честно», - цитирует пресс-служба заместителя министра финансов Светлану Воробей.

По ее словам, неуплата налогов одними значительно уменьшает шансы на получение помощи теми, кто в условиях пандемии больше всего в ней нуждается - пенсионерами, инвалидами и теми, кто временно остался без работы.

«Таким образом, умеренное предоставление разрешения на проведение некоторых видов налоговых проверок - это не увеличение давления на бизнес, а восстановление возможности обеспечить равные условия ведения бизнеса для всех», - приводятся в сообщении слова Воробей.

Что этому предшествовало

Налоговая служба Украины в январе-ноябре 2020 года провела 21,9 тыс. документальных проверок, что на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Автор: Екатерина Жирий