Шахтоуправление Покровское является стратегическим активом для всей металлургической отрасли Украины .

За прошедшие десять дней российские войска продвинулись на юго-запад от города Покровск, пересекая реку Соленая. Передовые вражеские подразделения закрепляются в 14 км от поселка Удачное, где работает шахтоуправление Покровское. Этот промышленный объект является стратегическим активом Украины для всей металлургической отрасли, ведь здесь добывают редкий по своему происхождению коксующийся уголь (марка "К"), необходимый в цикле производства стали на крупнейших металлургических комбинатах страны, пишет издание NV.

"Сейчас дежурный персонал работает в бронежилетах, а шахтеры безопасно проживают в шелтерах на значительном расстоянии от линии фронта. На территории действуют подземные и наземные бетонные "укрытия", - говорит Андрей Акулич, гендиректор Метинвест Покровскуголь.

В подобных обстоятельствах на предприятиях Покровской площадки до сих пор работает 3,5 тысячи человек. Эта численность персонала обеспечивает базовую жизнеспособность шахты, добычу и обогащение угля. Даже в 2023 году Украина обеспечивала себя собственным коксующимся углем более чем на 90%.

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"В случае потери Покровска наши предприятия будут вынуждены использовать исключительно импортный коксующийся уголь. Но объемы такого импорта могут не обеспечить потребности металлургов в коксе на необходимом уровне", - пояснили NV Бизнес в объединении Укрметаллургпром.

Эксперты металлургического объединения считают, что заводам понадобится минимум 1-1,5 года, чтобы перестроить логистику под получение крупных партий импортного коксующегося угля. Но это, безусловно, приведет к значительному удорожанию себестоимости украинской продукции - речь идет о десятках процентов.

Потеря Покровска приведет также к обвалу в металлургической отрасли до 50% и более (на предприятиях, которые в сталеплавильном процессе используют чугун), прогнозирует NV.

"Вместо наращивания производства до 10 млн тонн, оно может упасть до 3,5 млн тонн в год и даже ниже. К примеру, в предыдущие 2 года (2022 и 2023-й) украинские предприятия произвели 6,26 и 6,23 млн тонн стали. В 2024 году - речь идет о 7,2-7,3 млн тонн", - указывает издание.

Ранее издание Bloomberg также заявило, что коксующийся уголь Покровска должен оставаться под контролем Украины после окончания войны, ведь "Покровскуголь" - единственное в Украине предприятие, которое добывает коксующийся уголь, важный компонент, используемый в процессе производства стали, которая обеспечивает оборонную промышленность Украины и будет жизненно важной для восстановления страны после войны.