Политолог Карасев о словах секретаря СНБОУ Данилова: "возвращение "Мотор Сич" народу" - это и есть обычная экспроприация.

Власть пытается за разными расплывчатыми формулировками или популистскими лозунгами скрыть обычную экспроприацию "Мотор Сич" у китайских бизнесменов. Но это не поможет Украине защититься в международном арбитраже от взыскания $ 3,6 миллиарда, куда обратились китайские владельцы контрольного пакета акций запорожского двигателестроительного завода.

Так политолог, глава Института глобальных стратегий Вадим Карасев прокомментировал выступление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, когда он пытался в прямом эфире откреститься от слова "национализация" для описания происходящего вокруг "Мотор Сич".

"Слово "национализация" не было никаким образом использовано ни на заседании СНБО, ни в решениях, которое принималось СНБО, ни на брифинге, на котором я выступал. Мы сегодня находимся в информационной войне с Российской Федерацией, которая имеет непосредственное отношение совместно с Китаем к попыткам захвата предприятия "Мотор Сич", поэтому мы имеем сегодня такую негативную информацию относительно национализации. Речь шла о том, что предприятие "Мотор Сич" в ближайшее время будет возвращено в собственность украинского народа законным способом в соответствии с действующим законодательством", - сказал Данилов.

"А что такое в таком случае "возвращение народу"? - удивляется Вадим Карасев. - Это и есть национализация! Обычная классическая экспроприация. Но Данилов пытается изобрести более обтекаемую формулировку».

Эксперт отметил, что какими бы словами ни пытались называть национализацию "Мотор Сич", это довольно сомнительное мероприятие с точки зрения закона, а международный арбитраж будет на стороне китайских собственников контрольного пакета акций компании.

"В Украине не существует хотя бы минимальной правовой базы для национализации - это первое. Второе - на момент покупки акций "Мотор Сич" никаких ограничений на такие сделки с такого типа компаниями не было, акции "мотора" свободно торговались на бирже и их собственником мог стать кто угодно, а предприятие с 2015 года исключено из перечня стратегических. Третье - Украине будет трудно пояснить в правовом ключе свою сиюминутную прихоть по национализации компании, которая была приватизирована два десятка лет тому назад, а до недавнего времени о ней все забыли - ни законодатели, ни другие представители власти не создали ограничений для покупки "Мотор Сич", а сейчас все резко всполошились! То есть о ней вспомнили как бы ни с того ни с сего - для международного арбитража, куда обратились китайские инвесторы, правовые аргументы китайских инвесторов будут куда убедительнее, чем словесная казуистика Данилова».

На вопрос, какое отношение к этому может иметь Российская Федерация эксперт буквально развел руками: "Это уже многолетняя привычка в любой непонятной ситуации приплетать то "руку Кремля", то "агентов Кремля" - это политический мем. России ни "Мотор Сич", ни украинский авиапром не нужны - они решили вопрос замены нашей продукции. А вот Украина - наоборот: "Мотор Сич" не может обойтись без многих российских комплектующих, ее много раз подловили на незаконных закупках в обход санкций. Даже запорожские лопасти для вертолетов пока не пригодны для полетов, а только для разговоров и картинки для ТВ - лопасти должны пройти испытания и сертификацию, а это процесс не скорый. Производители украинских самолетов не решили вопрос с замещением российских комплектующих. Интерес РФ к украинскому авиапрому - это параноидальные идеи представителей украинской власти, а скорее, просто банальное передергивание и искажение фактов, чтобы избежать ответственности за свои действия и хоть как-то оправдать экспроприацию завода", - пояснил Вадим Карасев.

Аналитик добавил, что кейс "Мотор Сич" демонстрирует неспособность Украины урегулировать сложные ситуации, и за этим процессом внимательно следят многие представители бизнеса: "В Украине есть много компаний, которые были созданы на основе законно приватизированных активов. К нынешнему времени многие из них обрели других, часто иностранных, собственников. Прецедент "Мотор Сич" показывает, что Украина может по сиюминутной прихоти буквально "отжать" любой бизнес. Это ставит крест на инвестиционном климате, это ставит крест на объявленной приватизации в оборонно-промышленном комплексе. Сейчас каждый инвестор примерит на себя "шкуру" китайских инвесторов "Мотор Сич", и эта "шкура", поверьте мне, никому не понравится. Когда сиюминутная прихоть власти выше закона - это граница, на которой заканчиваются демократия, верховенство права и либеральная экономика", - рассказал Вадим Карасев.

Как сообщалось, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о подготовке к национализации "Мотор Сич", для этого будет разработан специальный закон, а Украина выплатит компенсации акционерам. Глава президентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко подтвердил, что законопроект о национализации готовится, и также анонсировал, что Украине придется компенсировать инвесторам их потери.

Тем временем, китайские акционеры "Мотор Сич" обратились в международный арбитраж, где требуют от Украины компенсации убытков в размере $3,6 миллиарда - c 2016 года китайские собственники завода не могут приступить к управлению им, а действия украинских органов власти по противодействию китайским акционерам в управлении "Мотор Сич" квалифицированы для международного арбитража как "незаконная экспроприация", которая является нарушение украино-китайского межправительственного соглашения о взаимном поощрении и защите инвестиций.

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Автор: УНИАН