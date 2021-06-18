Запорожская ОГА

Самый мощный в Европе плавучий план "Захарий", который в мае был поврежден, в течение ближайших дней прибудет в Запорожье и вернется к строительству мостов через Днепр.

Об этом сообщил председатель Запорожской облгосадминистрации Александр Старух.

"На строительной площадке №1 в Кривой бухте уже готовы к транспортировке и монтажу шесть сегментов вантового моста. Поэтому, как только плавкран "Захарий" прибудет в Запорожье, его ожидает много работы", - комментируют в ОГА.

Запорожская ОГА

А пока кран преодолевает путь в Запорожье, работы на мостах идут в круглосуточном режиме.

В частности, на площадки завезено 72% металлических пролетных строений – это основные конструкции мостов, а также 73% всех вспомогательных конструкций.

Запорожская ОГА

Как сообщалось, строительство мостов в Запорожье после долгих лет простоя возобновилось в 2020-м благодаря инициированной президентом Владимиром Зеленским программе "Большая стройка". В декабре прошлого года открыли движение по верховой части балочного моста. 

Запорожская ОГА

Задействованный в строительстве кран Lifting LK - 800 ("Захарий") в мае этого года получил повреждения во время выполнения работ, наткнувшись на подводную скалу. Кран вывели для ремонта.

Запорожская ОГА

По словам координатора программы "Большая стройка", заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, к 30-й годовщине Независимости будут завершены работы на первом проезде вантового моста через Днепр.

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Автор: Иван Бойко