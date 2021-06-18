Самый мощный в Европе плавучий план "Захарий", который в мае был поврежден, в течение ближайших дней прибудет в Запорожье и вернется к строительству мостов через Днепр.

Об этом сообщил председатель Запорожской облгосадминистрации Александр Старух.

"На строительной площадке №1 в Кривой бухте уже готовы к транспортировке и монтажу шесть сегментов вантового моста. Поэтому, как только плавкран "Захарий" прибудет в Запорожье, его ожидает много работы", - комментируют в ОГА.

А пока кран преодолевает путь в Запорожье, работы на мостах идут в круглосуточном режиме.

В частности, на площадки завезено 72% металлических пролетных строений – это основные конструкции мостов, а также 73% всех вспомогательных конструкций.

Как сообщалось, строительство мостов в Запорожье после долгих лет простоя возобновилось в 2020-м благодаря инициированной президентом Владимиром Зеленским программе "Большая стройка". В декабре прошлого года открыли движение по верховой части балочного моста.

Задействованный в строительстве кран Lifting LK - 800 ("Захарий") в мае этого года получил повреждения во время выполнения работ, наткнувшись на подводную скалу. Кран вывели для ремонта.

По словам координатора программы "Большая стройка", заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, к 30-й годовщине Независимости будут завершены работы на первом проезде вантового моста через Днепр.

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Автор: Иван Бойко