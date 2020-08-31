В Украине с 1 сентября начинает работать новый механизм получения денежной компенсации одноразовой натуральной помощи «Пакет малыша».
Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.
Читайте такжеДеньги вместо бэби-бокса. Что пошло не так с кабминовским «пакетом малыша»
«Теперь у родителей есть право выбирать, что для их малыша необходимо: нужна ли им одежда, если у них уже есть дети, особенно дети, которые имеют маленькую разницу в возрасте, или если у ребенка аллергия и ему не подходят средства, предусмотренные в натуральной форме пакета», - говорится в сообщении.
Кто может получить компенсацию
Согласно сообщению, за денежной компенсацией стоимости «Пакета малыша» могут обратиться родители, у которых только родился ребенок, а также те, кто не получил помощь в 2020 году - в таком случае обратиться за компенсацией можно в течение 12 месяцев с момента рождения ребенка.
Для получения такой компенсации родители должны обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения с пакетом документов, включающим в себя копию свидетельства о рождении ребенка, справку из роддома о неполучении «Пакета малыша» (для детей, рожденных в 2020 году), копию ИНН родителя.
Специальный счет
Получателю денежной компенсации будет открыт счет в «ПриватБанке» со специальным режимом использования. Средства с него могут быть потрачены только на детские товары и товары для рожениц в торговых точках и интернет-магазинах, присоединившихся к пилотному проекту по монетизации одноразовой натуральной помощи «Пакет малыша».
Где можно будет потратить деньги
«Реестр таких заведений торговли размещается на официальных веб-сайтах Минсоцполитики и «ПриватБанка», - сообщили в министерстве.
«Средства могут быть потрачены в течение года со дня их зачисления на счет», - говорится в сообщении.
Что такое "Пакет малыша"
Правительственная инициатива "Пакет малыша" - это национальный проект по социальной защите семей с детьми и поддержке развития ответственного отцовства, который стартовал 1 сентября 2018 года. В детский набор "Пакет малыша", который выдается роженицам, входят 25 необходимых товаров, в том числе пеленки, подгузники, специальный матрас, два вида одеял и другие.
Хронология событий
- 11 января 2020 года правительство повысило выплаты на ребенка в 2020 году. Сообщалось, что помощь при рождении ребенка будут предоставлять вместе с единовременной помощью «Пакет малыша». Кроме того, сообщалось, что будет осуществляться также возмещения услуг по уходу за ребенком до 3 лет «муниципальная няня».
- С весны проект был «Пакет малыша» заморожен. В июле 2020 года Минсоцполитики сообщило, что тем, кто не получил бэби-бокс в 2020 году, будет предоставлена денежная компенсация.
- 29 июля 2020 года Кабинет министров Украины принял постановление «Некоторые вопросы реализации пилотного проекта по монетизации одноразовой натуральной помощи «Пакет малыша», согласно которому молодым родителям будет назначена денежная компенсация в сумме 5 тыс. грн исключительно для приобретения необходимых детских товаров и средств гигиены для рожениц.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram