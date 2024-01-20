Евросоюз переходит от предоставления оружия из имеющихся запасов к закупке нового.

Внешнеполитическое ведомство Евросоюза представило государствам-членам предложение по реорганизации фонда, который оказывает военную поддержку Украине. Это связано с тем, что ЕС переходит от предоставления оружия из имеющихся запасов к закупке нового, пишет Bloomberg со ссылкой на документ Европейской службы внешних дел.

Отмечается, в документе изложены условия создания ранее предложенного Фонда помощи Украине с годовым бюджетом около 5 миллиардов евро (5,4 миллиарда долларов), о котором правительства стран ЕС не смогли договориться.

Журналисты отмечают, что в рамках нынешнего механизма финансирования – Европейского фонда мира (ЕФМ, EPF) – страны-члены ЕС получают возмещение за оружие, которое они присылают Украине. Размер фонда несколько раз увеличивался, но решения о выделении и выплате средств требуют единодушной поддержки.

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"Дипломатические представители нескольких стран, в том числе Германии, на встрече в среду предположили, что EPF в том виде, в котором он существует сейчас, становится менее эффективным, поскольку большая часть будущих поставок будет осуществляться за счет новых закупок вооружений, а не из имеющихся запасов", – говорится в статье.

Также отмечается, что другие страны-члены хотели бы, чтобы Фонд помощи был встроен в EPF, в то время как некоторые страны хотят сохранить нынешний механизм.

Фонд будет иметь два основных "европейских столпа": предоставление летальной и нелетальной поддержки Украине путем совместных закупок через европейскую промышленность; продолжение тренировок и оснащение украинских войск.

Предполагается, что фонд будет использоваться для удовлетворения наиболее насущных потребностей Украины в артиллерии, специализированных боеприпасах, беспилотниках и средствах ПВО.

"Необходимо как можно быстрее достичь политического согласия относительно предложенной цели – увеличить общий финансовый потолок EPF на 5 млрд евро, специально выделенных для Украины", – указано в документе.

Подчеркивается, что дальнейшие сопоставимые ежегодные увеличения могут быть предусмотрены до 2027 года, исходя из потребностей Украины и при условии политического руководства со стороны государств-членов.

В агентстве напомнили, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину было одобрено семь пакетов на общую сумму 3,5 млрд евро, а также 2 млрд евро на поставку боеприпасов. Страны-члены ЕС спорят относительно ставок возмещения и использования фонда для компенсации закупок, а Венгрия заблокировала восьмой транш финансирования для компенсации странам ЕС за поставки.

Оружие для Украины

В Европейском союзе пока не могут согласовать создание "специального фонда" в рамках Европейского фонда мира для закупки оружия для Украины на общую сумму 20 млрд евро на четырехлетний период. Предусмотрено выделение до 5 миллиардов евро в год на следующие четыре года (общая сумма этого спецфонда должна составлять 20 млрд евро).

В декабре 2023 года главы государств и правительств стран-членов Европейского Союза поддержали увеличение финансирования Европейского фонда мира, из которого выделяются средства на закупку оружия для Украины.

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