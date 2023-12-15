Европейские чиновники надеялись, что лидеры ЕС разблокируют по крайней мере 5 млрд евро с целью наполнения фонда для нужд Украины.

В Европейском союзе пока не могут согласовать создание "специального фонда" в рамках Европейского фонда мира для закупки оружия для Украины на общую сумму 20 млрд евро на четырехлетний период. Об этом сообщает издание Euractiv.

В частности, лидеры ЕС отложили одобрение соглашения о наполнении Европейского фонда мира, который используется с целью возмещения пожертвований, которые страны-члены делают для Украины, потому что некоторые государства желают изменить механизмы функционирования фонда.

В то же время в выводах саммита ЕС высказывалось указание в Европейскую комиссию активизировать работу по реформированию Европейского фонда мира и в дальнейшем увеличить его финансирование.

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Как отмечает издание, европейские чиновники надеялись, что лидеры ЕС разблокируют по крайней мере 5 млрд евро с целью наполнения фонда для нужд Украины. Всего ранее было предложено выделить 20 млрд евро на четырехлетний период.

Источники среди дипломатов и должностных лиц ЕС отмечают, что Франция и Германия, которые являются двумя крупнейшими странами-контрибуторами и чьи взносы в Европейский фонд мира составляют более 40%, сейчас рассматривают возможность потенциального реформирования этого межправительственного фонда.

Кроме того, страны-члены ЕС не изъявляли желания предоставить в полном объеме предложенные 20 млрд евро.

Это происходит на фоне неспособности лидеров ЕС "предоставить зеленый" свет на утверждение 50 млрд евро финансовой поддержки для Украины из-за вето Венгрии.

Издание добавляет, что вопрос наилучшего использования фонда затрагивается на фоне войны в Украине, которая уже длится более 600 дней, с поступлением постоянных запросов на получение крупных партий военной техники и финансовой поддержки от европейских союзников.

Европейский фонд мира финансируется странами-членами в соответствии с их ВВП. Благодаря фонду удалось возместить военные пожертвования и совместные закупки на сумму 5,6 млрд евро. В то же время фонд не имеет отношения к двусторонним соглашениям о поставках оружия в Украину.

По данным Euractiv, Германия и Франция разделяют очень разные видения относительно будущего Европейского фонда мира.

В Берлине стремятся пересмотреть способ подсчета немецких пожертвований. Осведомленные источники отмечают, что в предложениях изменений предполагается, чтобы страны-члены принимали во внимание суммы, потраченные на двусторонней основе и высчитывали их из пожертвований в Европейский фонд мира.

Видение Германии подверглось резкой критике, поскольку эта схема может положить конец солидарности, на которой построена система.

Франция хотела бы видеть частью соглашения требование "покупай европейское" как инструмент для более интегрированного Европейского оборонного союза.

В Париже хотят подумать над условиями функционирования фонда, с определением роли для европейской оборонной и инновационной технологической базы, побуждения к совместным закупкам, а также стимулированием развития украинской оборонной промышленности.

Спецфонд ЕС на оружие для Украины

Как сообщал УНИАН, в Европейском союзе предлагают создать специальный фонд в рамках Европейского фонда мира для закупки оружия для Украины на сумму до 5 миллиардов евро в год на следующие четыре года (общая сумма этого спецфонда должна составить 20 млрд евро).

В августе вице-президент Европейской Комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель выражал надежду, что согласование этого фонда на период 2024-2027 годов с ежегодным выделением по 5 млрд евро на вооружение состоится до конца текущего года.

Одновременно Венгрия продолжает блокировать одобрение восьмого транша в рамках Европейского фонда на сумму 500 млн евро для закупки оружия для Украины. Это решение не удается одобрить еще с весны текущего года.

Предыдущий, седьмой транш военной поддержки для Украины на сумму 500 млн евро с дополнительными мерами поддержки на сумму 45 млн для подготовки украинских сил в рамках миссии по оказанию военной помощи Украине (EUMAM), был одобрен еще в январе 2023 года.

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