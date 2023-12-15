Ранее в ЄС предлагали создать спецфонд в рамках Европейского фонда мира для закупки оружия для Украины на сумму до 5 миллиардов евро в год.

Главы государств и правительств стран-членов Европейского союза поддержали увеличение финансирования Европейского фонда мира, из которого выделяются средства на закупку оружия для Украины. Об этом говорится в выводах Европейского Совета, одобренных во время саммита.

"Европейский Союз и его страны-члены продолжат удовлетворять насущные военные и оборонные потребности Украины. Особенно, Европейский совет настаивает на важности своевременной, предсказуемой и устойчивой военной поддержки для Украины, в частности, через Европейский фонд мира и миссию ЕС военной помощи в поддержку Украины, а также через прямую двустороннюю поддержку стран-членов", – сказано в выводах.

В этой связи Евросовет подчеркивает срочную необходимость ускорить поставки ракет и боеприпасов, и в частности в рамках инициативы по передаче Украине одного миллиона снарядов, а также на обеспечении Украины большим количеством систем противовоздушной обороны.

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"Европейский совет приглашает Европейскую комиссию интенсифицировать работу над реформой Европейского фонда мира и в дальнейшем увеличить его финансирование, опираясь на предложение Верховного Представителя ЕС Жозепа Борреля", – отмечается в документе.

Помощь Украине от ЕС

Как сообщал УНИАН, в Европейском союзе предлагают создать специальный фонд в рамках Европейского фонда мира для закупки оружия для Украины на сумму до 5 миллиардов евро в год на следующие четыре года (общая сумма этого спецфонда должна составить 20 млрд евро).

В августе вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель выражал надежду, что согласование этого фонда на период 2024-2027 годов с ежегодным выделением по 5 млрд евро на вооружение состоится до конца текущего года.

В то же время Венгрия продолжает блокировать одобрение восьмого транша в рамках Европейского фонда на сумму 500 млн евро для закупки оружия для Украины. Это решение не удается одобрить еще с весны текущего года.

Предыдущий, седьмой транш военной поддержки для Украины на сумму 500 млн евро, с дополнительными мерами поддержки на сумму 45 млн для подготовки украинских сил в рамках миссии по оказанию военной помощи Украине (EUMAM), был одобрен еще в январе 2023 года.

Общая поддержка украинских военных в рамках Европейского фонда мира после выделения семи траншей составляет 3,6 млрд евро.

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