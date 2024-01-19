Санкции могут включать дополнительные списки лиц в рамках ограничений против Москвы.

Европейский Союз начал обсуждение нового пакета санкций против России, который он планирует утвердить до 24 февраля - второй годовщины вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, осведомленных в этом вопросе. Отмечается, что потенциальные меры могут включать дополнительные списки, дополнительные торговые ограничения и прекращение дальнейшей способности Москвы обходить санкции Евросоюза как через третьи страны, так и через компании в ЕС.

"Возможные санкции обсуждались в среду на встрече послов стран-членов блока, где страны-члены торговались, как лучше всего поддержать Киев в долгосрочной перспективе. Но достичь согласия по 13-му пакету санкций до следующего месяца будет непросто, поскольку последний требовал недель переговоров. Также продолжаются дискуссии о планах создания нового фонда для военной поддержки Украины, который некоторые страны ЕС хотят использовать как способ обновить текущий механизм финансирования, известный как Европейский фонд мира (EPF)", - пишет издание.

Bloomberg добавляет, согласно EPF, страны-члены получают возмещение за оружие, которое они присылают Украине. Размер фонда несколько раз увеличивался, но решения о выделении и выплате средств требуют единодушной поддержки государств-членов.

Европейская служба внешних действий предложила предоставлять Фонду ежегодный бюджет в размере около 5 миллиардов евро, однако это предложение не получило консенсуса среди государств-членов. Официальные лица вскоре предоставят новый документ с другими вариантами.

Что известно о последнем пакете санкций ЕС против России

18 декабря 2023 года Европейский Союз принял 12-й пакет санкций против России. Он был направлен на ограничение ее военного потенциала и экономических возможностей.

Как указывал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в рамках 12-го пакета санкций ЕС предложил вводить мощный набор новых списков и экономических мер, которые еще больше ослабят российскую военную машину. "Наше послание понятно: мы остаемся непоколебимыми в нашей приверженности Украине и будем продолжать поддерживать ее борьбу за свободу и суверенитет", - говорил он.

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