Лидеры рынка выигрывают у производителей из Украины не только за счет больших объемов добычи, но и благодаря более низкой себестоимости.

Украинские производители стали столкнутся с серьезными проблемами в случае потери части китайского рынка, к чему неизбежно приведет прогнозируемый обвал цен на железорудное сырье и последующая за ним более высокой конкуренцией на рынке.

Об этом пишет профильное издание "Минпром".

"До сих пор высокие цены нивелировали длинное транспортное плечо. Но теперь, когда стоимость руды скатилась ниже 100 долл./тонну, удельный вес логистики в конечной цене значительно вырос. Поэтому уже четвертый квартал станет для производителей руды головокружительным спуском с небес на грешную землю", – пишет издание.

Как пояснил президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков, на сегодняшний день около 70% продаж ЖРС в мире приходится на компании из так называемой "большой тройки", и Украина в их число не входит. При этом выигрывают они не только за счет больших объемов добычи, но и благодаря самой низкой себестоимости – в 2-3 раза ниже, чем на украинских ГОКах. Это связано с тем, что они сразу добывают руду с содержанием железа до 60%, а в Украине этот показатель гораздо ниже, поэтому еще приходится тратить значительные средства на ее обогащение.

Автор: Григорий Бондарь