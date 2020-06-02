В Киеве суд запретил строительство ЖК возле музея Пирогово

Строительные работы частная компания планировала осуществить на земельном участке площадью 16 га стоимостью 274 миллиона гривень, расположенном в зоне охраняемого ландшафта в районе Национального музея народной архитектуры и быта Украины.

Хозяйственный суд Киева запретил строительство жилого комплекса на земельном участке в зоне охраняемого ландшафта в районе Национального музея народной архитектуры и быта Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Столичная прокуратура предъявила иск об отмене права аренды частного общества на коммунальный земельный участок площадью 16 га стоимостью 274 миллиона гривень, расположенный в зоне охраняемого ландшафта в районе Национального музея народной архитектуры и быта Украины (Пирогово).

В то же время указанное общество, получив градостроительные условия и ограничения для жилой застройки этого земельного участка, начало подготовительные работы.

В свою очередь постановлением хозяйственного суда по заявлению прокуратуры города Киева принято решение о запрете проведения любых строительных работ на спорном земельном участке.

Рассмотрение иска прокуратуры по этому участку пока продолжается.

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