Коттеджное строительство, по словам Сергея Самусева, совершенно иная бизнес-модель и сейчас самое что ни есть подходящее время для внедрения новых идей.

Building & Construction Forum 3.0 - профессиональная платформа для общения тех, кто связан со сферой недвижимости и строительства. В октябре 2021 года лучшие специалисты со всей Украины делились своим опытом и видением будущего.

Среди них был и Сергей Самусев, основатель и управляющий партнер компании ZV Development. Его тема, "Модульное строительство как новый этап эволюции в строительной отрасли", вызвала немалый резонанс среди участников форума, поскольку сам факт "движимой недвижимости" в нашей стране пока является для многих малопонятным, хотя и очень интересным новшеством. Об этом он рассказал в интервью на сайте ZV Development.

Сергей прежде всего отметил, что между строительством ЖК и коттеджным строительством существует значительная разница и буквально сравнил две подотрасли с двумя разными видами спорта. Например, и в теннисе, и в футболе для игры используется мяч, но это единственное, что их объединяет.

Коттеджное строительство, по словам спикера, совершенно иная бизнес-модель и сейчас самое что ни есть подходящее время для внедрения новых идей. И сегодня есть серьезные предпосылки, чтобы менять всю отрасль целиком.

"Давайте посмотрим на стандартную ситуацию в нашей стране: если человек решился построить новый дом, по сложившейся за десятилетия традиции он старается все делать и контролировать сам: нанимает архитектора, потом прораба и начинает реализовывать свою идею, параллельно занимаясь привычными делами, что отнимает немало сил, времени и энергии. Ситуация часто обостряется тем, что специалистов на рынке классического строительства не хватает, - очередь за услугами "лучших" занимают за много месяцев, а то и лет вперед. Но это не гарантирует качество, так как спрос значительно выше предложения. Пытаясь решить этот вопрос, я пришел к выводу, что выходом из ситуации может стать модульное строительство, когда дом строится не на открытой площадке, а в цеху", - поделился Сергей.

Подобное решение приводит к урегулированию многих сложностей, которые возникают на пути к производству жилого дома. Во-первых, меняется кадровый состав, ведь те, кто работают в цеху – это уже не строители, а "синие воротнички", промышленные заводские рабочие. Во-вторых, куда проще организовать технический надзор за исполнением работ. В-третьих, строители больше не зависят от погодных факторов, которые в традиционном строительстве постоянно тормозят процесс, ведь и в жару, и в морозы работа проходит в помещении. Все это в совокупности может гарантировать кратчайшие сроки выполнения работ.

Сергей представил на форуме уже готовый модульный продукт – дом Family, который может стать настоящей революцией на рынке коттеджного строительства. Кроме того, что дом мобилен и собирается как конструктор, он еще и "растущий": если, к примеру, семья купила базовую комплектацию готового дома из пяти модулей, со временем, по мере появления новых членов семьи или возможностей для приобретения дополнительных секций (кабинет, санузел, спальня, мини-спортзал), эти секции можно купить позже и установить за пару дней. Что не идет ни в какое сравнение с традиционными достройками, которые могут длиться месяцами, в шуме, в цементной пыли среди строительных отходов.

"И да, такая недвижимость переходит в разряд "движимой": дом может переехать за хозяином в другой регион страны, при этом он разбирается, укомплектовывается в трейлер и собирается заново на новом месте за несколько дней. Сам Сергей упоминает, что первый прототип вообще был погружен в цеху и собран на стройплощадке за 22 часа. С другой стороны, если вам очень нравится ваша территория, но дом захотелось заменить на более продвинутую модель – это тоже решаемо: старый дом продается новым владельцам, как б/у автомобиль, а на прежнем месте за несколько дней собирается другой. В результате, мы получаем совершенно другую концепцию отношения к жизни и недвижимости. Мы получаем будущее, которое строится уже сегодня", - подвел итог Сергей Самусев.

Building & Construction Forum прошел в Украине в третий раз. Компания ZV Development принимала участие в проекте и в прошлом году, когда Оксана Самусева, стратегический партнер компании, представила другой проект компании – технологичную капсулу s o l a | capsule, которую сами создатели называют "жилым гаджетом".