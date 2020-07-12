"Нафтогаз" приобрел программное обеспечение почти за 2 миллиона евро

Программное обеспечение приобретено у британской компании для улучшения эффективности управления персоналом.

Компания "Нафтогаз Цифровые технологии", входящий в АО "Нафтогаз", заказала у британской компании программное обеспечение для улучшения эффективности управления персоналом на 1,97 миллиона евро.

Об этом сообщается в системе Prozorro, пишут "Наші гроші".

В этом году будут внедрять программное обеспечение в нескольких направлениях: Learning для обучения персонала, Performance для управления производительностью, Careers для карьерного планирования и Recruiting для подбора персонала.

Закупки провели по процедуре отчетов о заключенном договоре, поскольку ООО "Нефтегаз Цифровые технологии" не является заказчиком в понимании закона "О публичных закупках".

Право на использование по меньшей мере 15 тыс. пользователей будет действовать до конца 2022 года. В случае необходимости ООО "Нефтегаз Цифровые технологии" отдельно закажет дополнительные услуги по внедрению и настройке в объеме не более 200 человеко-дней.

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Разработчиком приобретенного софта является британская компания Cornerstone OnDemand. Штаб-квартира в Санта-Монике, Калифорния.

"Нафтогаз Цифровые Технологии" является дочерним предприятием "Нафтогаза", созданным для обслуживания IT-потребностей всей группы компаний "Нафтогаз".

При создании в 2018 году фирма подчинялась финансовому директору "Нафтогаза" Сергей Коновцу. По данным издания "Наші гроші", сейчас компания в подчиненные непосредственно председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева.

От создания до февраля 2019 года фирмой руководил экс-начальник IT-департамента "Нафтогаза" Анатолий Вовнюк, затем до мая 2019 года директором была Елена Чорнокальская, а ныне должность занимает Марина Квашнина.

Как сообщал УНИАН, группа компаний "Нафтогаз" за три месяца 2020 года получила чистую прибыль в размере 3,2 млрд грн, что в 5 раз меньше результата за первый квартал 2019 года.

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