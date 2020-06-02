«Нафтогаз» сократил прибыль в 5 раз: сколько заработал

За отчетный период группа "Нафтогаз" добыла 3,9 млрд куб. м и реализовала 6,3 млрд куб. м природного газа.

Группа компаний «Нафтогаз» за три месяца 2020 года получила чистую прибыль в размере 3,2 млрд грн, что в 5 раз меньше результата за первый квартал 2019 года, сообщила пресс-служба компании «Нафтогаз Украины».

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«Консолидированная чистая прибыль Группы "Нафтогаз" за три месяца, истекших 31 марта 2020 года, составила 3,2 млрд грн», - сказано в сообщении.

Отмечается, что за отчетный период группой было добыто 3,9 млрд куб. м и реализовано 6,3 млрд куб. м природного газа. Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, составили 0,9 млрд грн.

Также сообщается, что общая сумма налогов, уплаченных группой в государственный бюджет, составила в первом квартале этого года 24,1 млрд грн.

«Кризис, вызванный Covid-19, и макроэкономическая ситуация с резким падением цен на газ в этом квартале создают для нас сложные условия. Движение денежных средств от операционной деятельности в первом квартале составило 10,9 млрд грн по сравнению с 28 млрд грн за аналогичный период прошлого года, без учета прекращенной деятельности. На результаты значительно повлияло падение цен и спроса на газ. Мы сокращаем расходы и соблюдаем дисциплину в управлении капиталом. Наше финансовое состояние стабильно с долей обязательств на уровне 12,4%», - прокомментировал результаты финансовый директор группы Петер ван Дрил.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.

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