Новые условия будут совпадать с теми, которые кредиторам предложил Минфин и какие будут предлагать другие госкомпании.

Компания "Нафтогаз Украины" в ближайшие дни намерена передать Кабмину новые условия реструктуризации долга перед кредиторами.

В документе будет учтена позиция правительства, пишет РБК-Украина со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что условия будут совпадать с теми, которые кредиторам предложил Минфин и будут предлагать другие госкомпании. В частности эти условия предусматривают, что сроки выплат "тела" по всем трем выпускам бумаг будут перенесены на два года.

Издание отмечает, что ни Кабмин, ни Офис президента изначально не поддерживали идею выплаты долга "Нафтогаза", учитывая ситуацию с импортом газа и нехваткой денег на подготовку к зимнему периоду.

"Сейчас не время выплачивать такие крупные суммы. Но в Кабмине сложилось впечатление, что Витренко сильно хотел выплатить долг, и был не очень заинтересован в соглашении (о реструктуризации, - ред.)", - сказал собеседник РБК-Украина.

Как сообщал УНИАН, правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК "Нафтогаз Украины".

26 июля истек срок выплат держателям еврооблигаций "Нафтогаза", а Кабмин не разрешил госкомпании осуществить выплату $350 млн долга.

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