Теперь госкомпания не сможет привлекать новые кредиты за рубежом, также под угрозой кредит в сумме €300 млн на закупку газа от ЕБРР.

"Нафтогаз Украины" допустил дефолт по еврооблигациям - правительство не разрешило госкомпании осуществить выплату $350 млн долга.

Об этом пишет Forbes. Решение "Нафтогаза" реструктуризировать долг стало неожиданностью для кредиторов, говорит старший аналитик Dragon Capital Денис Саква.

Если "Нафтогаз" планировал реструктуризировать долг, то консультации с кредиторами надо было начинать как минимум за месяц, а не за неделю до выплаты.

Кроме того, "Нафтогаз" ничего не предложил кредиторам за возможность отсрочить платежи на два года. Например, consent fee в размере 1% от суммы долга, говорит он.

Скорее всего, Кабмину не понравились условия с которыми "Нафтогаз" вышел к кредиторам, говорит руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий. Правительственные наставления для Нафтогаза не являются публичными. Он предполагает, что Минфин предлагал просить об отсрочке на два года для всех выпусков, а "Нафтогаз" обратился только к держателям облигаций с погашением в 2022 году. Это потребовало бы новых выплат уже через два года.

Теперь госкомпания не сможет привлекать новые кредиты за рубежом, также под угрозой кредит в сумме €300 млн на закупку газа от ЕБРР. Впрочем, из-за войны "Нафтогаз" и так не может взять в долг ни у кого, кроме госбанков, которые не имеют лишних средств, и ЕБРР, говорит Александр Паращий.

Кредиторы теперь смогут судиться с" Нафтогазом " за возврат долга в виде его активов, прежде всего зарубежных, говорит Саква. Паращий считает такой сценарий маловероятным, но "Нафтогазу" придется предложить держателям облигаций лучшие условия реструктуризации.

Еще один риск - вероятность кросс-дефолта по всем трем выпускам еврооблигаций. Паращий прогнозирует что кредиторы с пониманием отнесутся к проблемам вызванных войной и не воспользуются правом досрочного требования по евробондам с выплатами в 2024 и 2026 годах.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз Украины" просит держателей евробондов перенести на два года выплаты купонов и погашения $350 млн долга с процентами.

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