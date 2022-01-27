Фото Метинвест 27 января 2022
Фото Метинвест 27 января 2022
Фото Метинвест 27 января 2022
Фото Метинвест 27 января 2022
Фото Метинвест 27 января 2022
Фото Метинвест 27 января 2022
Фото Метинвест 27 января 2022
Фото Метинвест 27 января 2022

Группа компаний "Метинвест" продолжает инвестировать в развитие своих предприятий. В 2021 году она направила на криворожские комбинаты и заводы около 17 миллиардов гривень.

Речь идет об инвестпрограмме на Северном, Центральном, Ингулецком и Южном ГОКе, заводе КРМЗ. Там реализовали проекты по обновлению техники, оборудования, модернизации производства, улучшению условий труда, повышению уровня безопасности и снижению влияния предприятий на окружающую среду.

Одним из самых масштабных проектов в горнодобывающей отрасли Украины в "Метинвесте" назвали запуск циклично-поточных технологий на Северном и Ингулецком ГОКе. В это компания вложила около 250 млн долларов. Благодаря этим проектам повысится производительность, снизятся энергозатраты и уменьшится техногенное воздействие на окружающую среду.   

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Кроме того, была проведена модернизация предприятий и обновление техники на карьерах Северного, Ингулецкого и Центрального ГОКа. Были приобретены современные экскаваторы, бульдозеры и комфортные авто для перевозки работников предприятий.

На Северном, Ингулецком и Центральном ГОКе реализовали ряд проектов по модернизации оборудования.

Также на предприятиях был выполнен ряд мероприятий для повышения энергоэффективности, например, на Криворожском ремонтно-механическом заводе. Современное оборудование позволило сэкономить там 35% электроэнергии.

На Южном ГОКе была проведена модернизация оборудования, благодаря чему он увеличил выпуск железорудного концентрата по сравнению с 2020 годом на 5,5% – до 13,5 млн тонн.

Напоминаем, "Метинвест" - один из крупнейших инвесторов в развитие украинской экономики. Сумма инвестиций за 15 лет работы компании достигла 10 млрд долларов.