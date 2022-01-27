Благодаря реализованным на предприятиях проектам повысится производительность, снизятся энергозатраты и еще больше уменьшится техногенное воздействие на окружающую среду.

Группа компаний "Метинвест" продолжает инвестировать в развитие своих предприятий. В 2021 году она направила на криворожские комбинаты и заводы около 17 миллиардов гривень.

Речь идет об инвестпрограмме на Северном, Центральном, Ингулецком и Южном ГОКе, заводе КРМЗ. Там реализовали проекты по обновлению техники, оборудования, модернизации производства, улучшению условий труда, повышению уровня безопасности и снижению влияния предприятий на окружающую среду.

Одним из самых масштабных проектов в горнодобывающей отрасли Украины в "Метинвесте" назвали запуск циклично-поточных технологий на Северном и Ингулецком ГОКе. В это компания вложила около 250 млн долларов. Благодаря этим проектам повысится производительность, снизятся энергозатраты и уменьшится техногенное воздействие на окружающую среду.

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Кроме того, была проведена модернизация предприятий и обновление техники на карьерах Северного, Ингулецкого и Центрального ГОКа. Были приобретены современные экскаваторы, бульдозеры и комфортные авто для перевозки работников предприятий.

На Северном, Ингулецком и Центральном ГОКе реализовали ряд проектов по модернизации оборудования.

Также на предприятиях был выполнен ряд мероприятий для повышения энергоэффективности, например, на Криворожском ремонтно-механическом заводе. Современное оборудование позволило сэкономить там 35% электроэнергии.

На Южном ГОКе была проведена модернизация оборудования, благодаря чему он увеличил выпуск железорудного концентрата по сравнению с 2020 годом на 5,5% – до 13,5 млн тонн.

Напоминаем, "Метинвест" - один из крупнейших инвесторов в развитие украинской экономики. Сумма инвестиций за 15 лет работы компании достигла 10 млрд долларов.