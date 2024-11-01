Как отмечают аналитики, немецкая бюрократия "развратила" украинцев.

Год назад правительство Германии запустило для украинских беженцев программу по трудоустройству, облегчив для них общие правила и требования к знанию немецкого. Это было сделано в том числе для того, чтобы не допустить дальнейшего роста трат на гражданское пособие. Однако, как пишет BILD, программа полностью провалилась.

"В 2023 году лишь 20% выпускников интеграционных курсов получили от центров занятости предложение о работе. Ни один из них так и не вышел на работу. В этом году вакансии получили 40% выпускников, на работу вышли меньше 1%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что немецкие центры занятости легко принимают отказ украинцев от вакансий, если они называют их "неприемлемыми" для себя.

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Еще одна причина низкого трудоустройства - длительное время ожидания интеграционных курсов. Также отмечается, что частыми являются случаи отказа от курсов якобы из-за проблем со здоровьем, при этом без предоставления справки.

Сейчас соцпособия в Германии получают примерно 720 000 украинцев, в том числе около полумиллиона трудоспособных. Ежемесячные затраты на них составляют около 539 млн евро.

Как заявляет журналист BILD Мариус Кирмайер, немецкая бюрократия "развратила" украинцев.

"Немецкая бюрократия научила их: здесь не нужно много работать, чтобы жить хорошо. Любого, кто называет себя больным, не будут проверять. Вернуться на родину на несколько недель – не проблема: всё равно никто не проверяет паспорт на штампы о выезде и въезде. А поесть лучше всего у благотворителей", - заявляет он.

Журналист отмечает, что хотя любой, кто нуждается в помощи, должен её получать, однако "необходим поворот в мышлении".

"Мы больше не можем позволять, чтобы нами пользовались", - заявляет он.

Украинские беженцы в Германии

Количество беженцев в Германии обновило исторический максимум. В настоящее время в стране проживает 3,48 млн человек в статусе беженца или претендента на получение убежища. Из этого количества 1,18 млн составляют украинские беженцы.

Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер предложил ввести новый правовой статус для беженцев из Украины и лишить их гражданских прав. По словам министра, цель состоит в том, чтобы уменьшить расходы Германии на помощь и привлечь больше людей на рынок труда.

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