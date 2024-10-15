Налоговыми изменениями предусмотрено повышение акциза на картриджи и резервуары для электронных сигарет на 15%.

Парламент Молдовы недавно проголосовал за налоговые изменения на 2025 год, которые предусматривают введение различных ставок налогообложения на обычные сигареты и табачные стики для устройств нагревания табака.

По данным министерства финансов Молдовы, такое решение направлено на гармонизацию налогообложения с практикой государств ЕС.

Налоговыми изменениями предусмотрено повышение акциза на картриджи и резервуары для электронных сигарет на 15% (с 2690,87 лея за литр до 3094,50 лея за литр). В то же время акциз на табачные стики для устройств нагревания табака в 2025 году увеличится на 5% (с 1318,62 лея до 1384,55 лея за 1000 штук), а минимальный акциз на сигареты вырастет на 10% (с 1318,62 лея до 1450,48 лея за 1000 штук). Таким образом, в 2025 году разница между ставками акциза на сигареты и табачные стики для устройств нагревания табака составит 5%. Стоит отметить, что в 2026 году запланировано дальнейшее поднятие этих ставок такими же темпами, что, в свою очередь, создаст дифференциацию между ними в размере уже 10%.

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Изменения продиктованы необходимостью приведения налоговой политики в части применения акцизов на табачные изделия и сопутствующие товары в соответствие с практикой Европейского Союза.

Как отмечалось, Верховная Рада Украины в рамках законопроекта №11090 готовится перевести ставки акциза на табачные изделия из гривны в евро, а также изменить подход к налогообложению на обычные сигареты и табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭНы). Акциз на сигареты будет расти поэтапно, чтобы в 2028 году он был 90 евро, а вот для ТИЭНов он будет несколько ниже - 72 евро.

Такая налоговая дифференциация на сигареты и ТИЭНы нужна, чтобы гармонизировать наше законодательство с ЕС. Там разница в акцизах на обычные сигареты и ТИЭНы достигает в среднем 66%.

В правительстве рассчитывают, что повышение акцизов на все табачные изделия позволит собрать в бюджет до 2029 года дополнительные 28 миллиардов гривен.