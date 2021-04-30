Минцифры надеется, что проблема будет решена в течение двух часов.

Министерство цифровой трансформации предупреждает о технических проблемах в работе портала госуслуг и мобильного приложения «Дія» в связи с техническим сбоем на ресурсе, где размещены эти сервисы.

Об этом сообщила пресс-служба министерства в своем Telegram-канале.

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«Внимание! Сейчас могут быть технические проблемы в работе «Дія». Сегодня утром произошел технический сбой на платформе G-Cloud хостинг-провайдера DeNovo, на котором размещены портал и приложения «Дія», - сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы.

«Специалисты компании мобилизовали все ресурсы для устранения первопричины проблемы. И прилагают максимум усилий, чтобы вы как можно скорее могли воспользоваться «Дія», - сообщила пресс-служба.

Минцифры надеется, что восстановление работы провайдера произойдет в течение двух часов.

Что этому предшествовало

В октябре 2020 года Министерство цифровой трансформации представило обновленное мобильное приложение для оцифрованных документов «Дія 2.0».

Обновленная версия программы содержит следующие документы: свидетельство о рождении ребенка, справку внутренне перемещенного лица, цифровой налоговый номер в дополнение к цифровому внутреннему и заграничному паспортам, студенческим билетам, водительским правам, техпаспорту и автостраховке, которые были еще в старой версии.

Также мобильное приложение отображает жизненное пространство регистрации проживания в соответствии с паспортом или свидетельством о рождении.

Правительство определило диджитализацию страны как одно из основных задач работы, ключевую роль отведя порталу «Дія» как платформе взаимодействия гражданина и государственных органов власти.

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Автор: Павел Степанец