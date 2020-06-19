В "Метинвесте" рассчитывают выполнить план по производству стали на 2020 год, несмотря на кризис

Также компания не планирует сокращение инвестиционной программы.

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа «Метинвест» рассчитывает выполнить план по производству стали на 2020 год, несмотря на кризис, вызванный распространением коронавирусной инфекции (COVID-19).

Об этом сообщил генеральный директор группы «Метинвест» Юрий Рыженков в ходе первого в истории виртуального пресс-тура на Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича.

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«По производству стали мы планируем выполнить свои планы, рассчитываем сохранить производство на том уровне, который у нас был запланирован. Также мы на сегодня не планируем сокращение нашей инвестпрограммы», - сказал Рыженков.

Он сообщил, что компания также продолжит выполнять свои долговые обязательства.

«Мы на сегодня продолжаем обслуживать наши долги. Даже на днях Moody's повысила кредитный рейтинг «Метинвест» с B3 на В2 с прогнозом стабильный, что показывает устойчивость компании даже в эти непростые времена и способность компании работать с рынком финансовых заимствований», - сказал он.

Гендиректор «Метинвеста» подчеркнул, что компания не планирует проводить реструктуризацию своих долгов, однако не исключил возможность сделок по рефинансированию.

«Мы не планируем реструктуризацию. Естественно, мы в постоянном контакте с нашими инвесторами. Возможны различные сделки по рефинансированию наших долгов, но это происходит в стандартном режиме, также как это происходило в прошлом году, когда мы рефинансировали часть своей задолженности новыми длинными и более дешевыми финансовыми инструментами. Конечно же, нам хотелось бы подобные сделки заключать и в этом году, и над этим наша команда работает», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, «Метинвест» в 2019 году сохранил производство металлопродукции на уровне 2018 года, произведя 8,755 млн тонн.

В прошлом году группа сократила производство чугуна на 3% - до 7,928 млн тонн, а выплавку стали увеличила на 3% - до 7,578 млн тонн.

Справка УНИАН. Группа «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

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