Руководитель Rothschild & Cie отметил, что Украине не следует конфликтовать со своим крупнейшим торговым партнером.

В противостоянии китайским инвесторам «Мотор Сич» Украина предприняла «сырые и грубые» методы, которые втянут страну в многолетнее сложное урегулирование этого кейса, а вместе с тем потребуется заглаживание этой истории в отношениях с Китаем.

Такое мнение в эксклюзивном интервью «Стране» высказал Джованни Сальветти, управляющий директор одного из старейших в Европе банковских домов Rothschild & Cie, который на протяжении 13 лет реализовал в Украине крупнейший пул самых громких инвестиционных сделок на десятки миллиардов долларов.

«Принятые меры против китайского покупателя были довольно сырыми и грубыми. Я не уверен, что их тщательно продумали, — описывает Сальветти попытку Украины отобрать у инвесторов из КНР законно приобретенный ими украинский актив в виде контрольного пакета акций «Мотор Сич». — Обычно эти вопросы решаются посредством какого-то урегулирования», — сказал инвестбанкир.

Джованни Сальветти отметил, что Украине не следует конфликтовать со своим крупнейшим торговым партнером, а нужно строить конструктивные долгосрочные отношения: «Разумеется, что для Украины крайне важно поддерживать как можно более хорошие деловые отношения с Китаем. Учитывая также, что Китай будет продолжать укреплять свою глобальную экономическую значимость в ближайшее десятилетие, хотим мы этого или нет», — прогнозирует он.

В то же время, как напомнил руководитель Rothschild & Cie, отношения между Украиной и Китаем и так уже омрачены неприятными инвестиционными инцидентами, а в условиях противостояния за глобальное лидерство между политическим союзником Киева в лице США и крупнейшим торговым партнером в лице Китая потребует от Киева «сложных навыков балансирования, в конечном итоге в интересах страны».

Как известно, после многолетнего блокирования доступа китайских акционеров к управлению ПАО «Мотор Сич», указом президента Зеленского были введены санкции против компаний и граждан КНР, владеющих контрольным пакетом акций завода. Впоследствии все 100% акций запорожского завода были арестованы и переданы государственному агентству АРМА и решается вопрос о национализации компании. Китайские инвесторы в международном арбитраже выдвигают Украине требование компенсировать их потери в размере $ 3,6 млрд за фактическую противозаконную экспроприацию их актива.

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Автор: Григорий Бондарь