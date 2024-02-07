В условиях затяжной войны на истощение ресурсов враг целенаправленно разрушает наш экономический и человеческий потенциал, подчеркнул президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

Механизм мобилизации должен предусматривать кропотливый экономический анализ каждого предприятия и оценку его деятельности, чтобы не создать дефицит кадров в стратегических сферах и не разрушить экономику. Об этом заявил президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

"Вопрос мобилизации необходимо решать в балансе с потребностями экономики и обороны государства. По каждому предприятию должен быть проведен очень глубокий технико-экономический анализ и совместный поиск баланса - чтобы не разрушить экономику и не потерять те ресурсы, которые нам необходимы для победы над врагом", - подчеркнул Кинах.

Он выразил убеждение, что только анализ стратегического значения предприятия для жизнедеятельности Украины поможет найти оптимальное решение насчет мобилизации и бронирования необходимого количества специалистов.

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"В условиях затяжной войны на истощение ресурсов враг целенаправленно разрушает наш экономический и человеческий потенциал. Поэтому нам необходимо максимально концентрировать все наши ресурсы и с помощью эффективной политики укреплять устойчивость нашей экономики и восстанавливать финансовую самодостаточность. Поэтому крайне необходимо найти оптимальный баланс между потребностями обороны и потребностями реальной экономики. Поскольку без экономического ресурса очень трудно обеспечить жизнедеятельность государства и победу над агрессором", - акцентировал Кинах.

Напомним, ранее в Кабмине предложили схему, согласно которой бронировать можно было бы только работников с зарплатой от 35 тыс. грн. Эта схема вызвала волну критики со стороны экспертов и военных, что может спровоцировать раскол в обществе. Кроме того, это может привести к коллапсу в крупнейших сферах украинской экономики - аграрной и промышленной, где традиционно занято много работников, но зарплаты меньше, чем указанный Кабмином "потолок".