Кабинет министров 15 сентября утвердил проект государственного бюджета на 2022 год.

Повышение зарплат медиков, предусмотренное в проекте госбюджета на 2022 год, может не состояться.

Такой прогноз озвучил советник председателя Счетной палаты Виктор Мазярчук в эфире Радио НВ.

Читайте такжеЭкономист объяснил повышение зарплат медиков в 2022 году

Мазярчук отметил, что проект госбюджета на 2022 год предусматривает беспрецедентное увеличение заработных плат врачей до минимальных 20 тыс. грн, а медперсонала — до 13,5 тыс. грн.

Однако, по его словам, повышение может не состояться в связи с нехваткой средств, заложенных в госбюджет. Однако, это не единственная причина.

"Согласно информации, которую озвучило Министерство здравоохранения, заложенных в бюджете средств до конца года не хватит. Соответственно — надо будет увеличивать сумму. Но это не ключевая проблема. Проблема подобна той, что возникла с доплатами 300% за борьбу с COVID-19", - отметил Мазярчук.

"Медицинские учреждения — это коммунальные предприятия. Они получают деньги за то, что предоставляют услуги. И уже по своему усмотрению они могут устанавливать заработную плату одному врачу 20 тыс. грн, другому — 40 тыс. грн (условно). Эта неопределенность может быть проблемой. Минздрав и НСЗУ не смогут это физически проконтролировать, и это не их полномочия", — отметил Мазярчук.

По словам советника председателя Счетной палаты, если повышение зарплат не состоится, нужно обвинять не Минздрав или Национальную службу здоровья Украины, а руководителей медучреждений.

Госбюджет-2022

Кабинет министров 15 сентября утвердил проект государственного бюджета на 2022 год.

Документ предусматривает уменьшение дефицита госбюджета до 3,5% от валового внутреннего продукта, уменьшение государственного долга, рост заработных плат, стабильный курс гривны, снижение инфляции, а также рекордный за последние десять лет рост ВВП - около 4%.

В проекте государственного бюджета на 2022 год указан новый расчет зарплат медиков.

Автор: Елена Коваленко