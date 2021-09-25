Эксперт отметил, что в Украине изменилась система оплаты труда врачей.

Размер заработной платы врачей определяют сами больницы. В проекте государственного бюджета на 2022 год указан лишь примерный расчет.

Об этом рассказал экономист Павел Кухта в эфире телеканала "Украина 24".

"У нас в последние годы система изменилась. Зарплату врачей определяют в основном сами больницы, они контрактуются Национальной службой здоровья Украины, она им платит за услуги, которые они предоставляют нам с вами, и, исходя из этого, определяют зарплаты врачей. Фактически это примерный расчет Министерства финансов, исходя из того, сколько есть врачей, сколько бюджет заложили в Национальную службу", - объяснил эксперт.

При этом он указал, что хоть основная часть медицины финансируется через НСЗУ, но есть и специализированные медучреждения и у них другая система финансирования, поэтому сложно сказать, будет ли там реально 20 тысяч гривен зарплаты.

Читайте такжеВ Украине изменилась ситуация с вакансиями и зарплатами: кого ищут и сколько предлагают"Основная часть медицины – это НСЗУ, это первичная цепочка, вторичная, обычные наши больницы. Но есть много специализированных больниц, например, принадлежащих Академии наук, там немного другое финансирование, механизмы, это не НСЗУ. Основная масса больниц – это бюджет НСЗУ, плата за услуги больницам. Хорошо, что во время пандемии коронавируса повышают врачам зарплаты. Посмотрим, как оно будет, будет ли там реально 20 тысяч", - отметил Павел Кухта.

Напомним, что в проект госбюджета-2022 заложили повышение минимальных зарплат врачей до 20 тысяч гривен.

Госбюджет-2022

Кабинет министров 15 сентября утвердил проект государственного бюджета на 2022 год.

Документ предусматривает уменьшение дефицита госбюджета до 3,5% от валового внутреннего продукта, уменьшение государственного долга, рост заработных плат, стабильный курс гривны, снижение инфляции, а также рекордный за последние десять лет рост ВВП - около 4%.

Автор: Анастасия Горбачева