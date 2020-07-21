Коронавирусных денег хватит, чтобы защитить социальную сферу - Шмыгаль

Объем фонда составляет 64,7 миллиарда гривень

Средств специального фонда по борьбе с коронавирусом, который был создан при секвестре государственного бюджета, достаточно, чтобы смягчить влияние кризиса на все отрасли экономики и социальную сферу в Украине.

Об этом заявил во время общения с журналистами премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Я уверен, что нам в этом году при такой ситуации, которая есть сейчас, этих средств хватит, чтобы смягчить влияние коронакризиса на все сферы экономики и социальной отрасли в Украине», - сказал он.

Размер спецфонда

13 апреля 2020 года Верховная Рада приняла изменения в закон о госбюджете на 2020 год, согласно которым был создан спецфонд по борьбе с коронавирусом объемом 64,7 млрд грн. Более половины средств этого фонда было направлено на ремонт дорог.

18 апреля изменения подписал президент.

По состоянию на 1 июля 2020 года, Кабинет министров Украины распределил 19 миллиардов гривень на борьбу с COVID-19.

6 июля 2020 года уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в Кабинет министров с просьбой выделить 14,5 млн грн из Фонда борьбы с COVID-19.

10 млн грн из них планировалось потратить на ремонт административного здания, 3,5 млн грн - на создание веб-сайта, а также 1 млн грн - на командировки в рамках национального превентивного механизма.

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