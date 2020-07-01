Шмыгаль рассказал, сколько средств правительство распределило на борьбу с коронавирусом

Также предварительно одобрено распределение еще 45,7 млрд грн.

Кабинет министров Украины распределил 19 миллиардов гривень на борьбу с коронавирусной болезнью COVID-19.

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Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в социальной сети Facebook, на заседании правительства заслушали отчет министра финансов об использовании средств Фонда борьбы с COVID-19, который составляет 64,7 млрд грн.

«По состоянию на 1 июля, согласно принятым постановлениям правительства, уже распределены 19 млрд грн», - отметил Шмыгаль.

В частности, уточнил он, 9 млрд грн направлены в Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы, из них 4,7 млрд грн - для выплаты помощи по частичной безработице, а 4,3 млрд грн - на пособие по безработице.

Также 3 млрд грн предусмотрено на мероприятия по предотвращению распространения коронавируса, из них 650 млн грн - лабораторным подразделениям Минздрава, 2,3 млрд грн - на закупку средств индивидуальной защиты учреждениям здравоохранения, которые оказывают стационарную и экстренную медицинскую помощь.

Шмыгаль добавил, что еще 2,5 млрд грн предусмотрено на помощь Фонду социального страхования, 1,7 млрд грн на предоставление денежной помощи гражданам, в том числе пенсионерам, 2,7 млрд грн на дополнительные выплаты военнослужащим, полицейским и соответствующим категориям, которые обеспечивают жизнедеятельность населения.

Кроме того, 100 млн грн предусмотрено на закупку аппаратов ИВЛ учреждениям здравоохранения, которые оказывают стационарную медицинскую помощь пациентам с COVID-19, 23,7 млн грн - на финансирование мер преодоления распространения COVID-19 в учреждениях исполнения наказания, 52,5 млн грн - для возврата средств участникам пробного ВНО.

При этом, уже предварительно одобрено распределение 45,7 млрд грн: 35 млрд грн - на ремонт и реконструкцию дорог, 7,8 млрд грн - на доплаты медикам и отдельным категориям работников, обеспечивающих жизнедеятельность населения, и 2,9 млрд грн - на закупку оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах.

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