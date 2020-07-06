Денисова предлагает потратить 14,5 миллионов гривень из коронавирусного Фонда на ремонт здания и создание сайта

3,5 миллиона гривень из указанной суммы должны пойти на создание официального сайта Уполномоченного ВРУ по правам человека

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в Кабинет министров с просьбой выделить 14,5 млн грн из Фонда борьбы с COVID-19.

3,5 млн грн из указанной суммы должны пойти на создание официального сайта Уполномоченного ВРУ по правам человека. Об этом говорится в письме Уполномоченного в КМУ, которое обнародовала экспертная организация StateWatch.

10 млн грн из них планируется потратить на ремонт административного здания, 3,5 млн грн - на создание веб-сайта, а также 1 млн грн - на командировки в рамках национального превентивного механизма.

Читайте такжеДенисова в очередной раз призвала усилить давление на Россию для освобождения украинцев

Просьба о выделении 10 млн грн на ремонт здания Секретариата Уполномоченного по правам человека обосновывается сокращением предусмотренных на 2020 год расходов на осуществление капитального ремонта.

По словам Денисовой, безвозвратное изъятие указанных расходов и переноса сроков проведения ремонта приведет к следующим последствиям: потеря результатов проведенных капитальных работ фасада в 2019 году на сумму 22 млн грн; нагрузки на государственный бюджет в 2021 году в связи с необходимостью компенсировать средства переданные в Фонд борьбы с COVID-19 в течение этого года; увеличение договорной цены в будущем.

Эту просьбу она аргументирует тем, что действующий сайт был разработан на морально устаревшей платформе и не подлежит обновлению, а потому имеет определенные технические ограничения.

Уполномоченная апеллирует к тому, что сайт имеет слабую систему защиты, из-за чего постоянно подвергается кибератакам и блокируется.

Запрашиваемые средства на создание сайта Уполномоченная предлагает распределить следующим образом: создание технического задания - 525 тыс грн; разработка прототипа веб-портала - 700 тыс грн; разработка, тестирование и ввод в эксплуатацию - 2,275 млн грн.

Читайте такжеВ Кропивницкой исправительной колонии умер инфицированный COVID-19 заключенный - Денисова

Кроме того, Уполномоченная просит осуществить расходы в размере 1 млн грн на реализацию функции национального превентивного механизма, учитывая, что Секретариат Уполномоченного по правам человека является единственным в Украине органом, реализующим указанную функцию, благодаря которой Украина выполняет международные обязательства.

Реализация функции НПМ предусматривает систематическое посещение мест несвободы, в частности в период карантина, однако в ближайшее время может быть приостановлена из-за отсутствия средств в связи с сокращением расходов на командировки.

Аргументируя указанные просьбы, Уполномоченная апеллирует к тому, что возможность предусмотреть расходы в размере 14,5 млн грн за счет других источников, в частности по другим бюджетным программам Секретариата, отсутствует, поскольку они обеспечивают финансирование других необходимых текущих расходов Уполномоченной Верховной Рады по правам человека.

Справка УНИАН. 13 апреля 2020 года Верховная Рада приняла изменения в бюджет на 2020 год, которыми создала Фонд борьбы с коронавирусом и его последствиями на более чем 64 миллиардов гривен. 18 апреля изменения подписал президент.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 июля 2020 года, Кабинет министров Украины распределил 19 миллиардов гривень на борьбу с COVID-19.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram