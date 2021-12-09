Также Кабмин согласовал преобразование 43 стратегических предприятий концерна в хозяйственные общества, которые будут находиться под 100%-ным контролем государства.

Правительство приняло решение о реорганизации госконцерна "Укроборонпром" в акционерное общество.

Соответствующие постановление и распоряжение одобрены сегодня, 9 декабря, на заседании правительства, сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Напоминается, что 1 октября 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон №1630-IX "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности", ключевая цель которого - повышение обороноспособности, экономической безопасности и защиты интересов Украины путем внедрения корпоративной модели управления на предприятиях государственного ОПК.

Читайте такжеФранция спустила на воду первый катер для охраны границ Украины (видео)Концерн прекратит свое существование путем преобразования в акционерное общество, 100% акций которого будут принадлежать государству Украина. Государственные унитарные и казенные предприятия "Укроборонпрома" будут реорганизованы в хозяйственные общества (акционерные общества или общества с ограниченной ответственностью), которые также будут находиться под 100%-ным контролем и принадлежать государству.

Трансформация "Укроборонпрома" позволит преодолеть технологический разрыв между государственным сектором отечественного ОПК и ведущими мировыми оборонными компаниями благодаря:

внедрению модели корпоративного управления на предприятиях - в соответствии со стандартами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), что позволит минимизировать коррупционные риски и политическое давление;

трансферу новейших технологий, которые необходимы, чтобы производить современное высокотехнологичное вооружение и военную технику для нужд Вооруженных сил Украины;

созданию совместных проектов, программ и предприятий с зарубежными партнерами из стран-партнеров, что откроет новые возможности для предприятий ОПК Украины;

привлечению инвестиций, в частности иностранных, с целью модернизации производства и внедрения инноваций.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября директор по трансформации "Укроборонпрома" Станислав Людкевич заявлял, что завершающий, третий, этап трансформации ГК должен начаться в июне-июле 2022 года.

По его словам, сначала будет осуществлена корпоратизация - превращение в хозяйственные предприятия с тем имуществом, которое принадлежит им на сегодня. На втором этапе будут созданы функциональные холдинги с тем имуществом, которое принадлежит соответствующим предприятиям холдингов. И на третьем этапе, который планируется начать в июне-июле 2022 года, начнутся операции с имуществом, по представлению соответствующих субхолдингов.

"Эти субхолдинги - авиаремонт, бронированные машины, ракетные системы, радарные системы и судостроение. Отдельный спецхолдинг будет создан для спецэкспортеров, поскольку это международный специфический вид деятельности, который требует отдельного регулирования и отдельного внимания. Некоторые из предприятий "Укроборонпрома" отойдут к новому холдингу "Аэрокосмические системы", который находится на начальном этапе создания", - сказал Людкевич.

Второй этап трансформации концерна должен начаться с апреля 2022 года.

Государственный концерн "Укроборонпром" был создан в 2010 году.

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Автор: Виктория Токарева