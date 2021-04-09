Главная цель этих видеороликов объяснить простым и понятным языком, что такое «комплаенс».

Всеукраинская Сеть Добропорядочности и комплаенс (UNIC) при поддержке Программы USAID Competitive Economy Program (CEP) выпустила серию обучающих видео про комплаенс в рамках инициативы «Предпринимательская этика для малого и среднего бизнеса». Главная цель этих видеороликов объяснить простым и понятным языком, что такое «комплаенс» и какие его основные преимущества для малого и среднего бизнеса.

Каждая серия отвечает на один из вопросов, который становится перед руководством в начале построения прозрачной бизнес-модели, а также делится опытом международных и украинских компаний, что уже наладили собственную комплаенс-систему. При подготовке материала своими успешными примерами поделились: МЕTRO Cash & Carry Украина, Goodvalley Украина, Dentons Europe, Группа VEON, Arzinger, SKF Украина, Henkel в Украине, Work UA.

В роликах раскрыты такие темы:

«Комплаенс для бизнеса: что это и зачем?»

«Комплаенс: с чего начать»

«Комплаенс контроль»

Инициатива коллективного действия UNIC стремится распространить культуру деловой этики среди малого и среднего бизнеса по всей Украине. Привлекая новых участников в проект «Предпринимательская этика для малого и среднего бизнеса», мы информируем компании о таком важном документе как Кодекс Предпринимательской Этики, помогаем разработать и внедрить его в бизнес.

В прошлом году в мероприятиях проекта приняли участие более 250 слушателей, а соответствующие Кодексы Этики приняли 22 частные компании и 19 организаций. В 2021 году UNIC намеренна продолжать инициативу проводя бесплатное обучение и консультирование украинского бизнеса при поддержке Программы USAID CEP.

За подробной информацией, обращайтесь в Секретариат UNIC: info@unic.org.ua

Первое Видео уже доступно по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=ZMErj4YnKNQ&t=46s

Приглашаем вас посетить YouTube канал Сети: https://www.youtube.com/channel/UCfMNFZtK-Q8Ax0HJbxVy7og

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Автор: Иван Бойко