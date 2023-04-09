Baidu подает иск в Пекинский народный суд Хайдянь против разработчиков контрафактных приложений бота Ernie и компании Apple.

Китайский поисковый гигант Baidu подал иск против разработчиков приложений Apple.

Как сообщает Reuters, причиной для подачи искового заявления стала копия приложения Ernie bot, которое доступно в App Store.

"Baidu подает иски в Пекинский народный суд Хайдянь против разработчиков контрафактных приложений бота Ernie и компании Apple", - говорится в сообщении.

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Бот Ernie на основе искусственного интеллекта компании, запущенный в прошлом месяце, рекламировался как ближайший ответ Китая на чат-бот ChatGPT.

"Сейчас Ernie не имеет ни одного официального приложения", - говорится в заявлении Baidu.

Baidu предостерегает, что до официального объявления любое приложение Ernie, которое есть в App Store или других магазинах, является подделкой.

Baidu

Китайская компания, предоставляющая веб-сервисы, основным из которых является поисковая система с таким же названием — лидер среди китайских поисковых систем. Занимает четвёртое место на глобальном рынке поисковиков. На китайский рынок приходится 98 % выручки компании, попытки выйти на рынки других стран успеха не имели.

Apple и судебные иски

В январе 2022 года в США начато судебное разбирательство в отношении украинского фильма Apple-Man. Инициатором разбирательства выступила компания Apple. Аргументы Apple были изложены на 467 страницах. Основная претензия компании к украинцу заключалась в том, что фильм якобы вредит имиджу техгиганта из-за созвучности названий.

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