В США начато судебное разбирательство в отношении украинского фильма Apple-Man.
Инициатором разбирательства выступила компания Apple. Об этом сообщает Forbes.ua.
Аргументы Apple изложены на 467 страницах. По словам режиссера фильма Василия Москаленко, основная претензия в том, что фильм якобы вредит имиджу техгиганта из-за созвучности названий.
"Техгигант заявляет, что фильм вредит бренду, ведь пользователям может показаться, что Apple-Man связан, утвержден или одобрен компанией Apple", – заявил Москаленко.
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На данный момент фильм готов на 70%. Apple требует, чтобы режиссер отказался от юридического оформления фильма на территории США. В этом случае компания будет иметь право в любой момент запретить использование словосочетания Apple-Man в названии фильма, комиксах и мерче.
По словам режиссера фильма, он общается с Apple через своего американского юриста. Также запланирована конференция с представителями компании.
"Я очень хочу договориться с Apple. Я очень уважаю эту компанию, их философию, их историю", - заявил режиссер.
В ответ на иск Москаленко записал видеообращение, где объяснил, что Apple-Man – это фильм о яблоках, а не о технике, и не содержит ни одного упоминания iPhone или MacBook. Режиссер предлагает компании убедиться в этом, просмотрев фильм перед выходом.
Москаленко снял трейлер к фильму Apple-Man у себя в квартире в 2020 году. Собрав более 100 000 евро на платформе для фандрейзинга Kickstarter, он начал съемки полнометражного фильма.
Apple-Man: что известно о фильме
- 11 января 2020 года появился трейлер первого в мире фильма про ЗОЖ-супергероев, снятый украинцем. Зарубежные кинокритики сравнивали проект украинского режиссера Василия Москаленко с фильмами Marvel "Люди-Икс" и сериалом Boys от Amazon.
- Комедийный боевик стал первым украинским фильмом, который снимался в LED-студии с виртуальными декорациями Unreal Engine. Кроме того, это первый фильм в мире, который снимал робот, синхронизированный с виртуальным миром.
- Сюжет фильма построен по всем канонам супергеройского кино. Человек-Яблоко появился в результате секретного эксперимента по созданию суперсолдата. Вместе с девушкой Вишней он собрал команду супергероев, в которую вошли капитан Капуста, морковный пес и человек-перец. Им противостоит суперзлодей по имени Доктор Бургермен, который намерен уничтожить человечество и использовать планету Земля для создания Чизбургера Апокалипсиса.
- Главная особенность Apple-Man – популяризация здорового образа жизни.
- Главную женскую роль в фильме играет украинская актриса и телеведущая Иванна Онуфрийчук. Оператор-постановщик проекта – Владимир Кратинов.
- Apple-Man – это продолжение одноименного короткого метра про супергероев. Короткометражка вызвала резонанс в США, и понравилась Дженнифер Энистон.
- Немецкий кино-журнал FILMSTARTS порекомендовал украинский фильм фанатам супергеройского хита от Amazon The Boys ("Пацаны").