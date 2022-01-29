Аргументы Apple изложены на 467 страницах.

В США начато судебное разбирательство в отношении украинского фильма Apple-Man.

Инициатором разбирательства выступила компания Apple. Об этом сообщает Forbes.ua.

Аргументы Apple изложены на 467 страницах. По словам режиссера фильма Василия Москаленко, основная претензия в том, что фильм якобы вредит имиджу техгиганта из-за созвучности названий.

"Техгигант заявляет, что фильм вредит бренду, ведь пользователям может показаться, что Apple-Man связан, утвержден или одобрен компанией Apple", – заявил Москаленко.

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На данный момент фильм готов на 70%. Apple требует, чтобы режиссер отказался от юридического оформления фильма на территории США. В этом случае компания будет иметь право в любой момент запретить использование словосочетания Apple-Man в названии фильма, комиксах и мерче.

По словам режиссера фильма, он общается с Apple через своего американского юриста. Также запланирована конференция с представителями компании.

"Я очень хочу договориться с Apple. Я очень уважаю эту компанию, их философию, их историю", - заявил режиссер.

В ответ на иск Москаленко записал видеообращение, где объяснил, что Apple-Man – это фильм о яблоках, а не о технике, и не содержит ни одного упоминания iPhone или MacBook. Режиссер предлагает компании убедиться в этом, просмотрев фильм перед выходом.

Москаленко снял трейлер к фильму Apple-Man у себя в квартире в 2020 году. Собрав более 100 000 евро на платформе для фандрейзинга Kickstarter, он начал съемки полнометражного фильма.

Apple-Man: что известно о фильме