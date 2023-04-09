iOS 16.4.1 и iPadOS 16.4.1 и устраняют активно используемые уязвимости, а также проблемы с Siri и отображением эмодзи.

Apple выпустила важное обновление для владельцев "яблочных" гаджетов по всему миру. И рекомендует установить его как можно скорее, поскольку обновление включает важные исправления в системе безопасности.

Как говорится на сайте компании, iOS 16.4.1 и iPadOS 16.4.1 устраняют активно используемые уязвимости, а также проблемы с Siri и отображением эмодзи.

По данным Apple, обе проблемы безопасности уже активно используются хакерами. С этим и связан неожиданный релиз обновления.

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Одна из брешей обнаружена в системе IOSurfaceAccelerator и позволяет сторонним приложениям запустить код с привилегиями ядра, что означает, что любой разработчик через приложения из App Store может воспользоваться этой уязвимостью и выполнить практически любые действия на устройстве пользователя.

Вторая ошибка найдена в WebKit. В этом случае злоумышленники могут использовать браузер на пользовательском устройстве.

В случае с iPhone, апдейт iOS 16.4.1 весит примерно 250 МБ. Если рассылка по каким-то причинам задерживается, ее можно установить в ручном режиме. Проверить наличие обновления можно по пути: "Настройки" → "Основные" → "Обновление программного обеспечения".

Ранее стало известно, что Айфоны, выпущенные в период с ноября 2015 года по ноябрь 2017 года, не получат новую iOS 17. Это iPhone 8, 8 Plus и iPhone X.

Публичный анонс новой версии ОС состоится в начале июня этого года на конференции для разработчиков WWDC 2023. А выйдет она в сентябре вместе с моделями линейки iPhone 15.

Ожидается, что в iOS 17 Dynamic Island должен стать еще умнее: например, в него можно перетянуть любой файл, и тот добавится в буфер обмена. А при переключении в другое приложение островок предложит "вытянуть" сохраненный файл.

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