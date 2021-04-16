Также лучшими для жизни, согласно опросу, считаются Дарницкий и Подольский районы Киева.

Киевляне назвали Днепровский район самым комфортным для проживания в столице, при том, что год назад он был 5-м в рейтинге.

Об этом свидетельствуют результаты опроса 8 тысяч киевлян онлайн-сервиса «OLX Недвижимость».

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Отмечается, что любимым среди арендаторов стал Печерский район столицы, а для велосипедистов и автолюбителей рекомендуют Деснянский.

Жители столицы оценивали свои районы по критериям безопасности, чистоты, инфраструктуры, транспорта и качества жизни.

Согласно опросу, рейтинг районов Киева по 5-балльной шкале выглядит следующим образом: Днепровский - 3,1, Дарницкий - 3,08, Подольский - 3,07, Голосеевский - 3,064, Соломенский - 3,061, Оболонский - 3,061, Печерский - 3,04, Деснянский - 3,03, Святошинский - 3,02, Шевченковский - 3,01.

Самым безопасным районом города опрошенные назвали Печерский (3,05 балла из 5). Самыми чистыми киевлянам кажутся Голосеевский и Днепровский районы (2,95 и 2,9 балла из 5). Лучшая инфраструктура у жителей Соломенки и Оболони (3,59 и 3,55 балла). Согласно опросу, лучшее качество жизни получают жители Соломенки (3,21 балла) и Дарницы (3,2 балла).

Опрос показал, что 61% жителей столицы живут в старых домах - сталинках, хрущевках или чешках. При этом чаще всего имеют собственное жилье или снимают квартиры в Соломенском (70%) и Днепровском (67%) районах.

Еще 26% киевлян отметили, что выбрали для проживания новострои. При этом больше всего жители столицы предпочитают их в Голосеевском (35%) и Дарницком (33%) районах.

Остальные 13% предпочли частный сектор, особенно в Святошинском и Голосеевском районах.

Что этому предшествовало

Результаты исследования онлайн-сервиса OLX показали, что стоимость покупки жилья на вторичном рынке в Киеве в 2020 году выросла на 5% - до средней цены свыше 54 тыс. долл. за однокомнатную квартиру.

Справка УНИАН. OLX - один из крупнейших онлайн-бизнесов в Украине. База ресурса насчитывает почти 13 млн объявлений и ежемесячно пополняется на 4 млн новых предложений. Каждый второй украинский онлайн-пользователь заходит на OLX минимум раз в месяц.

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Автор: Анна Бредихина