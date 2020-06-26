К работе в офисе вернулись почти 70% компаний в Украине - ЕБА

В ближайшие полгода большинство опрошенных компаний планируют оставить уровень заработных плат неизменным.

К работе в офисе уже полностью или частично вернулись 68% компаний в Украине, говорится в опросе Европейской Бизнес Ассоциации.

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Согласно сообщению, в контексте кадровой политики, 60% опрошенных предпринимателей планируют сохранить персонал компании в неизменном составе, 28% - думают над сокращением, еще 13% ищут новых работников.

"На ближайшие полгода 69% опрошенных планируют оставить уровень заработных плат неизменным, 21% - думают над сокращением, и лишь 9% - размышляют над повышением", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, по состоянию на 1 июня работодатели подали 12,8 тысячи пакетов документов для получения пособия по частичной безработице на период карантина, а финансовую помощь получили почти 100 тысяч работников.

Справка УНИАН. Европейская Бизнес Ассоциация - некоммерческая организация международного бизнеса в Украине, основанная в 1999 году. Объединяет более 900 европейских, украинских и международных компаний.

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