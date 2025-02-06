Рассказываем, зачем нужна идентификация пенсионеров и кто ее обязан проходить каждые полгода.

Украинские пенсионеры, которые являются внутренне-перемещенными лицами и получили этот статус до 24 февраля 2022 года, должны проходить так называемую процедуру идентификации. Зачем это делать, где и как ее пройти и что будет в случае, если этого не сделать - ниже в материале.

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Что такое идентификация пенсионеров и кто ее должен пройти

Идентификация пенсионеров Украины, как уже говорили, касается тех, кто находится на заслуженном отдыхе и получил статус внутренне-перемещенных лиц до 24 февраля 2022 года. Их государство обязывает проходить процедуру идентификации, чтобы убедиться, что пенсию получает человек, которому она назначена (и что он получает ее вообще).

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В 2024 году работало правило, согласно которому выплаты пенсионерам, не прошедшим идентификацию по какой-либо причине, накапливались на расчетном счету, а выплачивались уже после идентификации. В этом году правила несколько изменились: согласно Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" (статья 40) "Ощадбанк" теперь обязан переводить остатки средств со счетов пенсионеров-ВПЛ обратно в Пенсионный фонд Украины, в таких случаях:

если по счету не было движения средств в течение последних 12 месяцев (то есть, деньги со счета не снимали, безналичных расчетов или переводов тоже не было);

если пенсионер, который был зарегистрирован как ВПЛ до 24 февраля 2022 года, не прошел физическую идентификацию в течение полугода со времени, когда такая идентификация должна была состояться.

Поэтому пенсионерам из числа ВПЛ, получающих пенсию в "Ощадбанк", следует каждые 6 месяцев проходить процедуру идентификации, чтобы не потерять свои выплаты. Вместе с тем предусмотрено, что если изъятие средств произошло, то пенсионер может обратиться в ПФУ или "Ощадбанк", и ему возобновят выплаты.

Для справки: если на счет наложен арест (или другое обременение), то изъять средства со счета не могут.

Идентификация пенсионеров-ВПЛ- как ее пройти

Есть несколько способов, как пенсионерам-ВПЛ можно пройти идентификацию:

посетить ближайшее отделение "Ощадбанка" или Пенсионного фонда Украины (с собой нужно взять паспорт);

идентификация пенсионеров онлайн возможна сайте ПФУ (портале электронных услуг), где нужно подать заявление и подписать его квалифицированной электронной подписью (Дія.Підпис или Дія ID);

по видеосвязи с ПФУ.

Тем, кто находится заграницей, следует сначала обратиться в дипломатическое учреждение Украины и получить там документ, подтверждающий, что вы проживаете за рубежом. Этот документ затем нужно отправить с заявлением на возобновление выплат в Пенсионный фонд Украины.

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