Обязательная идентификация пенсионеров в Украине касается некоторых категорий граждан.

По требованиям ПФУ, некоторые пенсионеры обязаны каждые полгода проходить идентификацию. В противном случае они не могут рассчитывать на дополнительные выплаты от государства. УНИАН расскажет, кого касается идентификация пенсионеров и до какого числа необходимо выполнить условия.

Что такое идентификация пенсионера и зачем она нужна

Идентификация для пенсионеров, как обязательная норма, была введена Минсоцполитики для установления личности получателя денег. То есть, министерство должно быть уверено, что пенсия начисляется именно тому лицу, которое на нее претендует, и никакой мошеннической схемы нет.

Такое правило является нормальной международной практикой, просто раньше пожилые граждане Украины не обращали на нее внимания. Идентификация пенсионеров в Ощадбанке, к примеру, проходила автоматически, если украинец оформлял карту. Также идентифицировать мог почтальон, вручающий пенсию лично.

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Когда выплатят пенсию после идентификации, если отменили

В течение трех лет, с момента введения карантина из-за пандемии, немного смягчились и требования ПФУ - идентификация пенсионеров, которые получили статус ВПЛ, не осуществлялась. Теперь абсолютно все пожилые украинцы пенсионного возраста, получающие дополнительные выплаты, как внутренне перемещенные лица, обязаны идентифицировать себя в Пенсионном фонде. Те, кто не сделал это до 31 марта 2024 года, были лишены выплат.

Если процедура идентификации будет пройдена успешно, пенсионер обратно получит деньги. Теперь нужно успеть это сделать до 31 декабря 2024 года. Все выплаты, которые были положены человеку, накапливаются и возвращаются после выполнения требований ПФУ.

Как пройти идентификацию в Пенсионном фонде Украины 2024 через банк

Идентификация пенсионеров ВПО в Украине осуществляется двумя способами - с личным присутствием и удаленно. Вне зависимости от выбранного варианта проводить такие манипуляции нужно каждые полгода.

Если вам удобнее прийти в ПФУ лично, возьмите с собой:

паспорт;

пенсионное удостоверение;

карту, на которую приходит пенсия.

По этой инструкции происходит идентификация пенсионеров в ПриватБанке или Ощадбанке. Сотрудник банка поможет вам быстро выполнить все необходимые правила и снова получать выплаты.

Как пройти идентификацию через Дию

Также есть второй вариант - идентификация пенсионеров через Дию, как удобный способ, не выходя из дома, провести необходимую процедуру. Для того чтобы это сделать, для начала вам нужно зайти на портал ПФУ, а потом следовать инструкции:

в правом верхнем углу нажмите кнопку "Вхід";

выберите вариант входа через "Дія.Підпис" и нажать "Отримати код для входу".

сканируйте полученный QR-код через камеру смартфона;

скопируйте ссылку;

вставьте ссылку в строку поисковой системы и нажмите на нее;

откройте приложение "Дія", подтвердите запрос на авторизацию;

пройдите проверку по фото;

нажмите "Далі" и введите пятизначный код для "Дія.Підпис".

Если идентификация пенсионеров онлайн была выполнена правильно, то на экране портала ПФУ вы увидите надпись, подтверждающую это. Если зайдете во вкладку "Мої звернення", увидите статус и результат только что проделанной операции.

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