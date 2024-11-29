Часто во время скидок супермаркеты заявляют, что на акционные товары не действует возврат или обмен. Однако этопротиворечит законодательству.

Периодически каждый из нас сталкивается с проблемой отказа магазинов в возвращении средств за отказ от акционных товаров, когда они ссылаются на "внутренние правила". Госпродпотребслужба объяснила, что делать в таких случаях, добавив, что у потребителя есть 14 дней на обмен товара надлежащего качества.

В публикации Facebook они написали, что супермаркеты всегда привлекают покупателей скидками и акциями, особенно перед Рождеством, Новым годом или любым другим праздником. При этом они часто на ценниках пишут, что акционный товар "возврату и обмену не подлежит" — однако, по информации экспертов, это противоречит законодательству.

"Согласно статье 9 Закона Украины "О защите прав потребителей", потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный у продавца, у которого он был приобретен, если товар не удовлетворил его по форме, габаритам, фасону, цвету, размеру или с других причин не может быть использован по назначению", - говорится в сообщении.

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Госпродпотребслужба также отмечает, что при этом должны быть соблюдены ряд условий, включая сохранение товарного вида, ярлыков и пломб, чека и чтобы товар не использовался. На возврат у покупателя есть 14 дней, если продавец вдруг не установил более длительный срок для этого процесса.

Главное помнить о существовании утвержденного постановления Кабинета министров Украины (№172 от 19.03.1994), который содержит перечень товаров, не подлежащих обмену или возврату.

При нарушении ваших прав стоит обращаться в Госпродпотребслужбу или ее территориальные органы.

Новости о ценах в супермаркете

Ранее УНИАН писал, сколько теперь стоит килограмм лука. Сообщается, что цены даже выше прошлогодних. Все из-за увеличения спроса и ограниченного предложения.

Кроме того, перед Новым годом резко подскочила цена на один из самых популярных продуктов — на яйца. Рост себестоимости одна из причин такого "поведения".

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